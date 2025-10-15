Sheinbaum evita dar cifra de daños por lluvias y recuerda que el Fonden heredó deudas millonarias

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó ofrecer una cifra oficial sobre los daños ocasionados por las recientes lluvias e inundaciones que han afectado a varios estados del país. Durante su conferencia matutina, informó que continúan los censos de viviendas dañadas y la atención a las comunidades afectadas, pero subrayó que las cifras definitivas se darán a conocer una vez concluido el levantamiento de datos.

La mandataria adelantó que este martes viajará a Tamazunchale, San Luis Potosí, para coordinar las labores de auxilio y reconstrucción, e informó que hasta el momento se reportan 65 personas fallecidas y 103 localizadas, además de comunidades que permanecen incomunicadas.

“El Fonden no tenía dinero, solo deudas”

Ante las críticas de la oposición, que ha exigido reactivar el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Sheinbaum afirmó que dicho fideicomiso fue heredado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con una deuda superior a 13,000 millones de pesos.

“Eran puras deudas. No tenía dinero el Fonden, era muy burocrático, tardaba mucho en brindar ayuda y había mucha corrupción. Siempre hay una partida para emergencias; este año es de 19,000 millones de pesos”, señaló la presidenta.

La mandataria recordó que, según datos presentados en 2020 por el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el fondo cerró con una deuda de 13,123 millones de pesos, lo que motivó su desaparición durante el sexenio anterior.

Hay 19 mil millones de pesos disponibles para atender emergencias

Cabe recordar que Sheinbaum informó que el Gobierno federal cuenta este año con 19,000 millones de pesos destinados a la atención de desastres naturales, de los cuales ya se han utilizado 3,000 millones para responder a las recientes afectaciones en Guerrero y Oaxaca.

Detalló que los apoyos se entregarán en dos fases: primero, mediante ayuda directa a los damnificados identificados a través de los censos realizados por la Secretaría del Bienestar, y después con la distribución de enseres y materiales una vez que las viviendas sean limpiadas y se restablezcan las vías de comunicación.

Avances en la atención a los estados afectados

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal trabaja en coordinación con los tres órdenes de gobierno para atender a las comunidades afectadas, con apoyo logístico para las zonas aisladas. Además, anunció la creación de un micrositio de información pública con datos actualizados sobre las acciones y daños reportados.

Hasta ahora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el 92% del suministro eléctrico en las zonas afectadas y mantiene labores de reparación en Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro. La Secretaría de Marina (Semar), por su parte, ha desplegado más de 4,000 elementos, helicópteros y embarcaciones para llevar ayuda humanitaria a las comunidades incomunicadas.