Sheinbaum no tiene facultades para revertir cobro de impuestos a videojuegos, advierte Ricardo Monreal

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene facultades para revertir el cobro de impuestos a los videojuegos contenido en la Ley de Ingresos 2026, y que fue aprobada por el Congreso en octubre pasado.

A través de una tarjeta informativa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, advirtió que el anunció de la mandataria mexicana sobre que ya no se cobrará el impuesto para videojuegos, debido a la dificultad para clasificar si el contenido de ese tipo de entretenimiento es o no violento, va a generar un “problema jurídico”.

Y es que el morenista sostuvo que el impuesto no es sólo una estimación en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal creada en ley formal, por lo que “el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”.

Asimismo, recalcó que la falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en ley; además de que el principio de legalidad tributaria exige que toda contribución establecida en ley sea aplicada y recaudada.

“El diseño problemático del hecho imponible (uso de categorías como"violento ","extremo " o" para adulto”) no habilita al Ejecutivo para dejar sin efectos la ley, sino que corresponde al legislador corregirlo”, aclaró.

Es así que alertó que mientras el inciso K), fracción I, del artículo 2o de la Ley del IEPS se encuentre vigente, la autoridad fiscal está obligada a su aplicación, aunado a que subrayó que la norma ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El impuesto a los videojuegos con contenido violento cuenta con base legal expresa y directa en la Ley del IEPS y se encuentra reflejado y autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

“En consecuencia: El hecho imponible está definido en ley fiscal sustantiva; la tasa del 8% está determinada; el impuesto forma parte del sistema tributario vigente a partir del primero de enero de 2026”, recalcó.

No obstante, ante esta problemática, Monreal Ávila sostuvo que “si el Ejecutivo considera inviable su aplicación, la salida constitucionalmente correcta es su modificación o derogación legislativa, principalmente en la ley fiscal sustantiva que lo creó. Asimismo, existe la alternativa administrativa, aunque insuficiente como solución definitiva pues requeriría una revisión legislativa del diseño del gravamen”.

Y es que explicó que para quitar este impuesto, el Congreso debe sesionar para derogar expresamente el inciso K), fracción I, art. 2º de la Ley del IEPS 2 y hacer una reforma complementaria a la Ley de Ingresos para “recalibrar las estimaciones de ingresos”, ya que para este rubro se calcularon ganancias por hasta 183 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

Sin embargo, señaló que existe una vía administrativa como alternativa de corto plazo, la cual se basa en la emisión de un decreto presidencial de estímulo fiscal, con fundamento en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, a través del cual el Ejecutivo Federal estaría facultado para otorgar exenciones, reducciones o créditos fiscales respecto del IEPS aplicable a los videojuegos.

“En este sentido, el estímulo fiscal permitiría neutralizar el cobro, pero no corregiría la inconsistencia normativa de fondo, ni otorgaría certeza jurídica a largo plazo a los contribuyentes. Se trataría, por tanto, de una medida de contención administrativa, útil para evitar la aplicación inmediata de un impuesto inviable, pero insuficiente como solución definitiva, la cual requeriría necesariamente una revisión legislativa del diseño del gravamen”, alertó.