Multan con 800 millones de pesos a Praxair y Grupo Infra por monopolio en venta de oxígeno medicinal

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por alrededor de 800 millones de pesos a Praxair y a dos empresas de Grupo Infra tras concluir que limitaron la competencia en la venta de oxígeno medicinal, al incluir cláusulas de exclusividad en sus contratos con clínicas y hospitales privados.

La autoridad antimonopolio detalló en un comunicado que ambas compañías, consideradas las principales proveedoras en distintas regiones del país, incluyeron condiciones contractuales que impedían a sus clientes adquirir oxígeno de otros proveedores, lo que limitó la competencia en el mercado.

“Esto dificultó que otros proveedores entraran al mercado o crecieran y a su vez provocó que clínicas y hospitales no pudieran acceder a mejores condiciones para adquirir oxígeno medicinal”, expuso la CNA.

Abundó que los contratos contemplaban la renovación automática y penalizaciones por terminación anticipada, tanto en los hospitales actuales como en los futuros de los clientes.

La Comisión Nacional Antimonopolio subrayó que estás conductas se mantuvieron vigentes al menos de 2010 a 2023, incluyendo el periodo de la pandemia de Covid-19.

Las exclusividades contenidas en los contratos de las empresas Praxair y Grupo Infra “afectó directamente a clínicas y hospitales en diversas regiones del país, así como a todos los pacientes que requerían oxígeno medicinal como parte de su tratamiento en dichos establecimientos”, reiteró el organismo.

Como resultado, el pleno del CNA impuso una multa de 723 millones de pesos a Grupo Infra y de 68 millones de pesos a Praxair.

Asimismo, ordenó a las empresas eliminar las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes, abstenerse de incluirlas en nuevos acuerdos, así como evitar esquemas de renovación automática.

Además, deberán designar un oficial de cumplimiento y un auditor independiente para supervisar la implementación de estas medidas y garantizar el respeto a la legislación en materia de competencia.

La Comisión subrayó que el oxígeno medicinal es un recurso esencial para pacientes con enfermedades respiratorias, por lo que su acceso en condiciones competitivas es determinante para asegurar una atención médica adecuada.

Finalmente, el organismo indicó que mantendrá vigilancia permanente sobre el sector salud y las empresas sancionadas podrán impugnar la resolución ante tribunales especializados.