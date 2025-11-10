Nayarit fortalece liderazgo de México en turismo mundial: designado miembro de la Junta Directiva de ONU Turismo

Datos principales

• Organismo: ONU Turismo (Naciones Unidas)

• Reconocimientos:

1. Designación de Nayarit en la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 2026–2029

2. Reconocimiento institucional “Supportive Partner Destination” otorgado durante la Asamblea General en Riad

• Evento: 26ª Asamblea General de ONU Turismo

• Sede: Riad, Arabia Saudita

• Fecha de entrega: 7 de noviembre de 2025

• Duración del mandato: 2026–2029

• Otros miembros destacados: Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, ICCA, Madrid Destino, Saudi Tourism Authority, Red Sea Global, TGA y JTB Corporation

Comunicado

El Gobierno del Estado de Nayarit fue designado por el Secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, como miembro de la Junta Directiva Mundial de los Miembros Afiliados para el periodo 2026–2029, y simultáneamente reconocido como “Supportive Partner Destination” durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo en Riad, Arabia Saudita.

Ambos reconocimientos representan el más alto nivel de distinción internacional que puede recibir un destino dentro del sistema de Naciones Unidas en materia turística, al destacar su liderazgo, compromiso institucional y contribución al desarrollo sostenible del sector.

Con ello, México, a través de Nayarit, reafirma su posición como uno de los líderes del turismo mundial, reconocido por su innovación, sostenibilidad y cooperación público-privada.

Designación en la Junta Directiva

La inclusión de Nayarit en la Junta Directiva de los Miembros Afiliados lo coloca en el mismo nivel que instituciones globales de referencia, como Tripadvisor, Expedia Group, IFEMA Madrid, ICCA, Madrid Destino, la Saudi Tourism Authority, Red Sea Global, la Agencia de Promoción Turística de Turquía (TGA) y JTB Corporation de Japón.

Entre más de 500 organismos en todo el mundo, solo tres fueron designados directamente por el Secretario General de ONU Turismo: Madrid (sede mundial del organismo), ICCA y Nayarit, en reconocimiento a su modelo de desarrollo turístico responsable, inclusivo y con visión sostenible.

El nombramiento otorga a Nayarit voz y voto en la definición de la agenda global del turismo durante los próximos tres años (2026–2029), participando en la formulación de políticas internacionales en materia de sostenibilidad, inversión e innovación turística.

“Este reconocimiento es resultado del liderazgo del gobernador Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, quien ha hecho del turismo una política pública con sentido humano y de beneficio social.

Nayarit no solo crece: hoy inspira al mundo y lleva con orgullo el nombre de México a los más altos foros internacionales”, expresó el Secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

Reconocimiento “Supportive Partner Destination”

Durante la Sesión Plenaria de Miembros Afiliados celebrada en el marco de la Asamblea General, ONU Turismo otorgó al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit el reconocimiento “Supportive Partner Destination”, que distingue a los destinos que demuestran compromiso ejemplar con los valores y objetivos de la Organización y contribuyen activamente a su fortalecimiento institucional.

ONU Turismo destacó que Nayarit ha sido un ejemplo inspirador de cooperación público-privada y compromiso institucional, por su participación constante en proyectos de impacto, la promoción del turismo responsable y su colaboración con iniciativas globales que fortalecen la visibilidad de la Membresía Afiliada.

“Recibir este doble reconocimiento —integrar la Junta Directiva y ser galardonados en la Asamblea General— representa el punto más alto en la historia turística de nuestro estado.

Es un orgullo para México que Nayarit sea reconocido por su liderazgo y visión de futuro ante la comunidad internacional”, subrayó Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

Conclusión

Con su inclusión en la Junta Directiva 2026–2029 y el reconocimiento “Supportive Partner Destination”, Nayarit consolida su papel como la nueva voz de México en el turismo global, impulsando una visión moderna, sostenible e inclusiva que coloca al bienestar social y al desarrollo regional en el centro de su estrategia.

Estos logros reflejan el trabajo constante de un estado que ha sabido transformar su potencial natural y cultural en un modelo de excelencia turística reconocido por la comunidad internacional.

Nayarit demuestra que México se consolida como uno de los líderes del turismo mundial, reconocido por su innovación, sostenibilidad y capacidad de cooperación institucional.