Sheinbaum decreta home office por México vs. Ecuador: ¿A quiénes les aplica la medida? 

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece medidas extraordinarias para el martes 30 de junio en la Ciudad de México, con motivo del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial.

La disposición promueve el teletrabajo en dependencias federales, suspende las clases y busca reducir la movilidad para facilitar la operación de la capital durante una de las jornadas con mayor afluencia de personas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que las y los servidores públicos podrán laborar a distancia cuando la naturaleza de sus funciones lo permita y recordó que también se suspendieron las actividades escolares.

"Ya se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos que pueden trabajar a distancia; las clases también para que puedan quedarse en casa mañana", expresó.

Asimismo, deseó éxito a la Selección Mexicana en su encuentro frente a Ecuador y adelantó que revelaría su pronóstico para el partido durante la conferencia del día siguiente.

¿Qué establece el decreto?

El decreto ordena que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con centros de trabajo en la Ciudad de México privilegien esquemas de teletrabajo, home office o modalidades laborales flexibles durante el 30 de junio, siempre que ello no afecte la continuidad de los servicios públicos.

La medida tiene como objetivo disminuir los desplazamientos en la capital, mejorar la movilidad urbana y contribuir a la seguridad vial ante la alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros por la Copa Mundial.

Además, el Gobierno federal exhortó al sector privado y social a implementar, de manera voluntaria, esquemas de trabajo remoto para actividades administrativas no esenciales, conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

¿Quiénes sí deberán acudir a trabajar presencialmente?

El propio decreto establece que el teletrabajo no será aplicable para las funciones indispensables para garantizar la operación del Estado y la prestación de servicios esenciales.

Entre el personal que deberá presentarse de forma presencial se encuentra el que desempeña labores relacionadas con:

Servicios de salud y atención médica.

Emergencias sanitarias.

Protección Civil y atención de desastres.

Seguridad nacional y seguridad pública.

Control migratorio y aduanero.

Transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.

Movilidad y gestión vial.

Telecomunicaciones.

Suministro de energía eléctrica.

Hidrocarburos y combustibles.

Agua potable y saneamiento.

Servicios logísticos y de conectividad vinculados con el Mundial.

Organización, coordinación, seguridad, movilidad e inspección de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Programas sociales y trámites que, por su naturaleza, requieran atención presencial.

Cualquier otra actividad indispensable para garantizar la continuidad de los servicios públicos o atender situaciones urgentes.

En consecuencia, el beneficio del trabajo remoto se limita principalmente a las actividades administrativas que puedan desarrollarse sin afectar la atención a la ciudadanía.

¿Habrá clases el 30 de junio?

Sí habrá suspensión de actividades escolares ese día en la Ciudad de México. La medida aplica para escuelas públicas y privadas de educación básica, así como para planteles de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con ello, miles de estudiantes permanecerán en casa, mientras que únicamente el personal de sectores estratégicos y servicios esenciales continuará laborando de manera presencial para asegurar el funcionamiento de la ciudad durante la jornada del Mundial 2026.