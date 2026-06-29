Petróleo cierra con alzas de hasta 2.20%; expectativas sobre navegación frenan subida

Los precios del petróleo subieron más de un 1% este lunes, después de que los ataques entre Estados Unidos e Irán pusieron de manifiesto la ⁠fragilidad de su acuerdo de paz provisional, ⁠pero las expectativas de una recuperación sostenida del transporte de energía a través del estrecho de Ormuz limitaban el alza.

Se espera que los equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, informó una fuente a Reuters este lunes, después de que los ataques recíprocos del fin de semana amenazaron con hacer fracasar el acuerdo.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo en un comunicado el lunes que no hay conversaciones programadas entre Irán y Estados Unidos para los próximos días, y añadió que una delegación técnica iraní visitará Catar esta semana, pero sin relación con la visita de funcionarios estadounidenses al país.

Teherán no ha iniciado las negociaciones para un acuerdo definitivo, ya que estas requieren la aplicación de ciertos puntos del memorando de entendimiento, lo cual es actualmente la prioridad de Irán, añadió Baghaei.

Los futuros del crudo Brent avanzaron 1.16 dólares, o un 1.61%, para cerrar en los 73.15 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en ⁠Estados Unidos subieron 1.52 dólares, o un 2.20%, hasta los ⁠70.75 dólares.

El Brent había caído ⁠un 10.6% la semana pasada, lo que supuso su tercer descenso semanal consecutivo, después de ⁠que los envíos de crudo a través del estrecho alcanzaran su nivel más alto desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico se están recuperando rápidamente hasta alcanzar, como mínimo, el 75% de los niveles previos a la guerra, indicaron los analistas de Gelber & Associates en una nota publicada el lunes.

Sin embargo, los analistas advirtieron ⁠de que el tráfico a través del estrecho está lejos de haberse recuperado por completo, lo que contribuye a mantener los precios algo altos.