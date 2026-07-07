Alpine A110 Future: la tercera generación del icónico francés será eléctrica

El Festival de la Velocidad de Goodwood está a unos días de comenzar para traernos novedades, exhibiciones históricas y mucho deporte motor. Es el escenario ideal para que las marcas —principalmente europeas— presenten o adelanten sus productos más fuertes, y Alpine se suma con el Alpine A110 Future, un prototipo que muestra lo que será la próxima generación de su deportivo, ahora eléctrico.

Fiel a la lógica de un auto de desarrollo, todo indica que Alpine usa la carrocería del A110 actual con ciertas modificaciones para camuflar lo que será el verdadero A110 eléctrico.

"El primer deportivo eléctrico de verdad"

Alpine A110 Future

Lo que más llama la atención es la ambición de Alpine: afirma que este será el primer auto deportivo eléctrico auténtico, gracias a una plataforma completamente nueva pensada solo para productos eléctricos. Bautizada como Alpine Performance Platform (APP), será modular, se construirá en gran parte con aluminio y también dará vida a una versión roadster y a un coupé de cuatro plazas más grande que el A110, al que ya denominan A310.

Buscando sensaciones de deportivo

Alpine detalla que el auto contará con un paquete de baterías dividido en dos secciones —una entre el eje delantero y otra en la parte trasera— para lograr una distribución de pesos 40/60, buscando lo que la marca llama "el balance de un verdadero auto deportivo". Súmale una arquitectura de 800 volts con celdas de alta densidad que ayudan a reducir peso y tiempos de carga.

Otro detalle revelador: el A110 Future usa dos motores eléctricos, pero a diferencia del acomodo tradicional (uno adelante y otro atrás), Alpine coloca ambos en el eje trasero, controlando cada rueda de forma independiente y ofreciendo, claramente, solo tracción trasera.

Finalmente, la marca adelanta una nueva suspensión y dirección —integradas en la estructura de aluminio— con las que asegura poder superar dinámicamente a los mejores deportivos a combustión de la actualidad.

Alpine no tiene presencia oficial en México, por lo que la llegada del A110 eléctrico al país no está confirmada y luce poco probable en el corto plazo. Aun así, es uno de esos deportivos que despiertan enorme interés entre los entusiastas mexicanos. Estaremos atentos a los planes de expansión de la marca.