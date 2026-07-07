Senadora paraguaya amenaza con demandar a Mbappé por violencia de género

La senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó este martes con demandar al futbolista francés Kylian Mbappé por llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo", luego de que ella le recriminara su actitud antideportiva y lo describiera como "un camerunés colonizado".

"Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo", sostuvo la senadora que se disculpó por sus dichos hacia el francés y pidió que el futbolista también lo haga. "Me retracté (...) ése fue un desatino", dijo.

El delantero francés, de 27 años, rechazó estrecharle la mano al arquero de Paraguay en el campo de juego tras la victoria 1-0 de Francia en los deciseisavos de final del Mundial 2026, y gritó con los puños cerrados frente al guardameta.

Antes del partido frente a Paraguay, Mbappé había declarado "si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter".

La senadora Amarilla publicó el lunes una carta donde citó esas declaraciones previas del jugador. "A mí me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido, dijiste 'si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas'’. No somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos", afirmó la legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

"El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo", sostuvo Amarilla.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia", sostuvo Mbappé al remarcar "el racismo desinhibido" de la senadora.

No es la primera vez que Mbappé se ve envuelto en polémicas a raíz de declaraciones sobre el fútbol sudamericano.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan", había dicho en 2022 dos meses antes de que Argentina se coronara campeón del mundo en Catar tras derrotar a Francia en la final.

La Cancillería tomó distancia de los dichos de la senadora Amarilla al afirmar que "de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".