Movilidad en la CDMX: ¿Qué manifestaciones se esperan este 26 de diciembre?

Este viernes 26 de diciembre de 2025, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que se esperan algunas concentraciones en distintos puntos de la capital, que podrían afectar la movilidad urbana. Las autoridades invitaron a la población a anticipar traslados, tomar rutas alternas y mantenerse atenta a los reportes viales a lo largo del día.

Concentraciones en la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc se prevé una jornada intensa de concentraciones. A las 11:00 horas está programada una concentración-marcha en la Calzada de los Misterios y Manuel González, en la colonia ex Hipódromo de Peralvillo, con rumbo a Fray Juan de Zumárraga 2, en la alcaldía Gustavo A. Madero; la posible ruta no ha sido definida.

A la misma hora, se espera otra concentración en Doctor Balmis 148, colonia Doctores. Más tarde, a las 13:15 horas, se prevé una concentración adicional en Doctor Lavista 114, también en la colonia Doctores.

Por la noche, a las 20:30 horas, se tiene prevista una concentración-rodada en avenida México s/n, Ex Hipódromo, con destino a Regina 18, en el Centro Histórico, igualmente sin ruta definida por el momento.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, desde las 10:00 horas, se realizará una concentración-rodada en Fray Juan de Zumárraga 2, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, con rumbo a Aquiles Serdán y Golfo de Tehuantepec, en la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo. La SSC advirtió que esta actividad podría generar afectaciones viales en vialidades primarias del norte y poniente de la ciudad.

Por su parte, en la alcaldía Coyoacán, a las 20:00 horas se tiene prevista una concentración-rodada en avenida El Parque s/n, colonia Avante, con destino a avenida Industria Militar 1055, colonia Lomas de Sotelo, también en Miguel Hidalgo, sin ruta definida.

¿Qué autos circulan?

A estas movilizaciones se suma la aplicación del programa general de la capital Hoy No Circula para este jueves, que restringe la circulación de vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos o híbridos, están exentos de las restricciones ambientales.

La SSC recomendó a la ciudadanía considerar estas restricciones y movilizaciones al planear sus traslados, utilizar el transporte público y consultar fuentes oficiales para conocer el avance de las concentraciones y posibles cierres viales durante el día.