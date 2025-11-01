Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

México, entre los países con menor cumplimiento del Estado de Derecho

México registró una caída en el Índice del Estado de Derecho del WJP; esto debido a un retroceso en aspectos como la corrupción y el respeto a los derechos humanos.

main image

Infográfico EE

Redacción El Economista

México retrocedió tres lugares en el Índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, en donde se valoran aspectos como ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos humanos, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y contrapesos gubernamentales.

En la más reciente edición, México se colocó en el lugar 121 de 143 países evaluados, lo que refleja un bajo cumplimiento del Estado de Derecho.

Te puede interesar

Se observa que México tiene retos importantes particularmente en aspectos como la seguridad ciudadana y la justicia; así como en el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción en el sector público.

En los primeros lugares, de los países con mayor cumplimiento de Estado de Derecho se ubicaron las naciones nórdicas: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete