México, entre los países con menor cumplimiento del Estado de Derecho

México retrocedió tres lugares en el Índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, en donde se valoran aspectos como ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos humanos, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y contrapesos gubernamentales.

En la más reciente edición, México se colocó en el lugar 121 de 143 países evaluados, lo que refleja un bajo cumplimiento del Estado de Derecho.

Se observa que México tiene retos importantes particularmente en aspectos como la seguridad ciudadana y la justicia; así como en el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción en el sector público.

En los primeros lugares, de los países con mayor cumplimiento de Estado de Derecho se ubicaron las naciones nórdicas: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia.