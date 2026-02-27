Lectura 2:00 min
Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver los partidos de la Liga MX
El plato fuerte será el choque entre el América y Tigres, además de la visita del líder Guadalajara al siempre complicado campo del Toluca, sin dejar fuera el enfrentamiento entre Monterrey y Cruz Azul.
La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX entra en un punto clave del torneo. Con varios equipos peleando el liderato y otros intentando no rezagarse en la tabla, el fin de semana ofrece una cartelera que combina rachas en juego, cuentas pendientes y duelos de alto voltaje.
El plato fuerte será el choque entre el América y Tigres, además de la visita del líder Guadalajara al siempre complicado campo del Toluca, sin dejar fuera el enfrentamiento entre Monterrey y Cruz Azul.
Aquí te detallamos los horarios y en qué canal o plataforma podrás seguir cada encuentro.
Viernes 27 de febrero
Querétaro vs. Santos
Estadio La Corregidora a las 19:00 horas
Transmisión: FOX One y Caliente Streaming
Santos llega con una larga racha sin ganar como visitante, mientras Gallos busca hacerse fuerte en casa.
Mazatlán vs. Pachuca
Estadio El Encantoa las 19:00 horas
Transmisión: Canal 7 y FOX One
Los Tuzos intentan ligar su cuarta victoria consecutiva, pero Mazatlán suele hacerse respetar en su estadio.
FC Juárez vs. Atlas
Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas
Transmisión: Canal 7 y FOX One
Atlas presume dominio histórico en la frontera y busca mantener el paso firme en el torneo.
Xolos vs. Pumas
Estadio Caliente a las 21:06 horas
Transmisión: FOX One y Caliente Streaming
Tijuana mantiene una larga racha sin perder en casa, pero recibe a unos Pumas que llegan invictos.
Sábado 28 de febrero
Atlético de San Luis vs. Puebla
Estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas
Transmisión: ESPN, Disney+ y VIX
San Luis ha dominado los enfrentamientos recientes ante La Franja, que aún no marca como visitante en el torneo.
Toluca vs. Guadalajara
Estadio Nemesio Diez a las 17:00 horas
Transmisión: Canal 7 y FOX One
Chivas defiende el liderato en una cancha donde históricamente le ha costado sumar.
Rayados vs. Cruz Azul
Estadio BBVA a las 19:05 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX
La Máquina ha tenido buenos resultados recientes ante Rayados, pero Monterrey suele hacerse fuerte en el Gigante de Acero.
León vs. Necaxa
Estadio León a las 19:06 horas
Transmisión: FOX One
Necaxa celebra su partido 2,000 en la era profesional, en una cancha donde no gana desde hace ocho años.
América vs. Tigres
Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:10 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX
El cierre de la jornada enfrenta a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. América ha dominado los duelos recientes, pero Tigres llega con la urgencia de cortar su mala racha en la capital.