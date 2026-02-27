Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver los partidos de la Liga MX

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX entra en un punto clave del torneo. Con varios equipos peleando el liderato y otros intentando no rezagarse en la tabla, el fin de semana ofrece una cartelera que combina rachas en juego, cuentas pendientes y duelos de alto voltaje.

El plato fuerte será el choque entre el América y Tigres, además de la visita del líder Guadalajara al siempre complicado campo del Toluca, sin dejar fuera el enfrentamiento entre Monterrey y Cruz Azul.

Aquí te detallamos los horarios y en qué canal o plataforma podrás seguir cada encuentro.

Viernes 27 de febrero

Querétaro vs. Santos

Estadio La Corregidora a las 19:00 horas

Transmisión: FOX One y Caliente Streaming

Santos llega con una larga racha sin ganar como visitante, mientras Gallos busca hacerse fuerte en casa.

Mazatlán vs. Pachuca

Estadio El Encantoa las 19:00 horas

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Los Tuzos intentan ligar su cuarta victoria consecutiva, pero Mazatlán suele hacerse respetar en su estadio.

FC Juárez vs. Atlas

Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Atlas presume dominio histórico en la frontera y busca mantener el paso firme en el torneo.

Xolos vs. Pumas

Estadio Caliente a las 21:06 horas

Transmisión: FOX One y Caliente Streaming

Tijuana mantiene una larga racha sin perder en casa, pero recibe a unos Pumas que llegan invictos.

Sábado 28 de febrero

Atlético de San Luis vs. Puebla

Estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ y VIX

San Luis ha dominado los enfrentamientos recientes ante La Franja, que aún no marca como visitante en el torneo.

Toluca vs. Guadalajara

Estadio Nemesio Diez a las 17:00 horas

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Chivas defiende el liderato en una cancha donde históricamente le ha costado sumar.

Rayados vs. Cruz Azul

Estadio BBVA a las 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

La Máquina ha tenido buenos resultados recientes ante Rayados, pero Monterrey suele hacerse fuerte en el Gigante de Acero.

León vs. Necaxa

Estadio León a las 19:06 horas

Transmisión: FOX One

Necaxa celebra su partido 2,000 en la era profesional, en una cancha donde no gana desde hace ocho años.

América vs. Tigres

Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

El cierre de la jornada enfrenta a dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. América ha dominado los duelos recientes, pero Tigres llega con la urgencia de cortar su mala racha en la capital.