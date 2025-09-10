Explosión de pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 57 personas lesionadas

Al menos 57 personas resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas con 49,500 litros que presuntamente se volcó en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La funcionaria detalló en una conferencia improvisada que 19 de las personas lesionadas se encuentran en condiciones graves y que todos fueron trasladados a hospitales para su debida atención:

12 al Hospital Juan Ramón de la Fuente

9 al Hospital Emiliano Zapata

15 al Hospital del Seguro Social (IMSS) Reyes la Paz

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos

1 al Hospital ISSSTE de Zaragoza

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación

1 al Hospital Ruben Leñero

Además, Brugada descartó por el momento que se haya registrado algún fallecimiento.

Explicó que los equipos de emergencia atendieron el incendio derivado de la explosión que se registró alrededor de las 14:20 horas de este miércoles, cerca del paradero de Santa Marta.

El incendio que afectó a 18 vehículos que se encontraban en las inmediaciones fue controlado alrededor de hora y media después del siniestro.

Explosión de pipa en el Puente Concordia en Iztapalapa. Foto EE:Especial

Tanto la jefa de Gobierno capitalino, como la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, acudieron al lugar del incidente, donde las autoridades locales instalaron un puesto de mando para atender la emergencia.

Los servicios de movilidad, como camiones de RTP y del Trolebús fueron suspendidos en las inmediaciones.

Tras el accidente, se ha mantenido cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre el Eje 6 y Calzada Ermita Iztapalapa a partir de la Avenida de las Torres.

(Información en proceso...)