SRE recomienda a mexicanos evitar viajes a Irán e Israel ante conflicto en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado este viernes a las y los mexicanos a evitar viajar a Irán e Israel por las condiciones actuales en el Medio Oriente.

A través de las redes sociales, la Cancillería informó que se mantiene atenta ante la "situación que se desarrolla" en la región.

Agregó que el personal de la Embajada de México en Irán se encuentra en contacto permanente con los connacionales que se encuntran en el país y que han expresado "su deseo de parmanecer" ahí.

Por otra parte, la Embajada de México en Israel no ha recibido peticiones de asistencia consular, pero mantiene contacto con connacionales y autoridades locales.

La Cancillería instó a los mexicanos que ya se encuentran en estos países a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades de protección civil locales y a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para facilitar una comunicación directa.

En caso de requerir atención o protección consular inmediata, se han habilitado las siguientes líneas de emergencia:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

En Irán crece la tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar el país en caso de no llegar a un acuerdo nuclear.

El mediador omaní describió "avances" decisivos para evitar una guerra, tras las negociaciones del jueves en Ginebra, pero Trump expresó su frustración con la postura de Irán en las negociaciones nucleares y afirmó que no ha tomado una decisión sobre posibles ataques.

A su vez, EU autorizó este viernes la salida de Israel de su personal gubernamental no esencial "debido a riesgos de seguridad" e instó a las personas a marcharse mientras aún hubiera vuelos disponibles.

El país norteamericano lleva a cabo su mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenaza con atacar a Irán si las negociaciones en marcha entre ambos no concluyen con un acuerdo.

Como parte de esta estrategia, el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, debe llegar este viernes a la costa norte de Israel.