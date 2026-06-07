Mensaje del Gobernador Américo Villarreal Anaya con motivo del Día de la Libertad de Expresión

“La libertad de expresión es el alma de la democracia y la conciencia crítica de una sociedad libre.”

A las y los periodistas de Tamaulipas.

A quienes todos los días informan, cuestionan, investigan y comunican.

A las y los ciudadanos.

Hoy conmemoramos uno de los pilares fundamentales de la vida democrática: la Libertad de Expresión.

Una libertad que no pertenece a los gobiernos, ni a los medios de comunicación, ni a los actores públicos. Pertenece a la sociedad. Es el derecho de las personas a informarse, a opinar, a cuestionar y a participar activamente en los asuntos públicos.

Por ello, desde el Gobierno de Tamaulipas reiteramos nuestro respeto absoluto a este principio fundamental.

La libertad de expresión fortalece a las instituciones cuando se ejerce con responsabilidad; enriquece la vida pública cuando se sustenta en hechos; y contribuye al desarrollo de una sociedad más justa cuando privilegia la verdad por encima de cualquier interés.

Vivimos una época compleja para la comunicación. Nunca antes había existido tanta información disponible y, al mismo tiempo, nunca había sido tan necesario distinguir entre los hechos comprobables y las versiones construidas desde la especulación.

La crítica es necesaria. El debate es saludable. La pluralidad de opiniones enriquece nuestra democracia. Pero también debemos reconocer que las y los ciudadanos tienen derecho a recibir información sustentada, verificada y responsable.

En Tamaulipas valoramos profundamente el trabajo de quienes informan con profesionalismo, ética y compromiso social. Reconocemos a las mujeres y hombres que, desde los medios de comunicación, contribuyen todos los días a formar ciudadanía, a fortalecer la transparencia y a mantener abiertos los espacios de diálogo público.

Como gobernador, he sostenido siempre que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. Esa convicción también implica respetar las voces críticas, escuchar las distintas opiniones y mantener una relación institucional de apertura con los medios de comunicación.

Porque una sociedad libre no le teme a las preguntas. Una sociedad libre dialoga, debate y construye consensos a partir de la verdad.

En estos tiempos de transformación, necesitamos más que nunca una ciudadanía informada, consciente y participativa. Necesitamos fortalecer el debate público sin renunciar a la responsabilidad que implica comunicar. Necesitamos defender la libertad, pero también la verdad.

Sigamos construyendo un Tamaulipas donde todas las voces tengan espacio; donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo; donde prevalezcan los argumentos sobre la descalificación y donde la información sirva para unir, orientar y generar bienestar.

A las y los periodistas tamaulipecos, mi reconocimiento y gratitud. Su trabajo forma parte esencial de nuestra vida democrática.

Que este Día de la Libertad de Expresión nos recuerde que la verdad, la libertad y la responsabilidad son valores inseparables en la construcción de una sociedad más fuerte, más justa y con mayores oportunidades para todas y todos.

Porque al final, más allá de las diferencias, lo que nos une es el compromiso con Tamaulipas y con el derecho de nuestra gente a conocer la verdad.

Dr. Américo Villarreal Anaya

Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas