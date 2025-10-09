Mario Delgado: Impulsan SEP e IMME educación sin fronteras para mexicanas y mexicanos fuera del país

Con la aplicación de la Nueva Escuela Mexicana en Estados Unidos, se formarán ciudadanos críticos, afirma titular de SEP.

Participa en la XXXII Reunión Binacional del PROBEM 2025 en la SRE, donde informó que en el pasado Ciclo Escolar 2024-2025 se atendieron a 153 mil 871 alumnas y alumnos procedentes del extranjero, 42 por ciento provino de los Estados Unidos.

El PROBEM demuestra que, más allá de los gobiernos y de las instituciones, la educación es una fuerza que nos hermana y nos permite encontrar motivos de unión: titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo.

En el Sistema Educativo Nacional (SEN) se trabaja para garantizar el acceso a la educación de estudiantes migrantes y en retorno. Durante el ciclo escolar 2024-2025, se atendieron 153 mil 871 alumnas y alumnos procedentes del extranjero, de los cuales el 42 por ciento provino de Estados Unidos, lo que reafirma el carácter prioritario del corredor educativo entre ambos países, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al suscribir un Convenio de Cooperación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), encabezado por Tatiana Clouthier Carrillo, Delgado Carrillo destacó que el acuerdo fortalece el trabajo interinstitucional en tres ejes principales: facilitar el acceso escolar en todos los niveles para personas mexicanas en el exterior y en retorno; fortalecer la enseñanza del español y la identidad cultural; y promover el bilingüismo como una ventaja educativa.

El titular de la SEP señaló que el 90.9 por ciento de las y los alumnos provenientes de Estados Unidos se inscribieron en escuelas de Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Morelos, lo que refleja la correspondencia entre los principales puntos de retorno migratorio y los nodos de recepción educativa en el país.

En el marco de la XXXII Reunión del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) 2025, subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) recuerda que educar es siempre una acción ética, valiente y justa, y que este principio se materializa en las maestras y los maestros que cada día acompañan, reconocen y restituyen lo que la migración forzada fragmentó.

Recordó que el PROBEM, creado en 1996, tiene como propósito que docentes mexicanos impartan servicios educativos a comunidades de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, y que también se reciban maestras y maestros de ese país en México. Felicitó a los 66 docentes que participaron el verano pasado llevando los principios de la NEM a nuestras comunidades en el vecino país del norte “desde la SEP, existe la convicción de que las aulas a ambos lados de la frontera deben ser refugio y promesa, ya que México vive la migración en todas sus dimensiones: somos origen, tránsito, destino y retorno”.

Explicó que, en colaboración con docentes del PROBEM, se elaboraron materiales pedagógicos como el Cuaderno de Trabajo “Mexicanos en el Exterior”, dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de migración; el manual “Caminos de aprendizaje”, que orienta al magisterio sobre la recepción e integración de estudiantes migrantes; y el libro ¡A dónde voy, la escuela va conmigo!, con enfoque multigrado, diseñado para niñas y niños en tránsito por el país.

Por su parte, la titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo, afirmó que el PROBEM demuestra que, más allá de los gobiernos y las instituciones, la educación es una fuerza que hermana y une a las sociedades. Resaltó que, al igual que la cultura, la educación actúa como un lazo de encuentro y coincidencia, y reconoció el compromiso de las maestras y los maestros que llevan conocimiento e identidad mexicana más allá de nuestras fronteras.

Clouthier Carrillo destacó que las y los docentes del programa no solo fortalecen la educación de las comunidades mexicanas en el exterior, sino también la preservación y difusión de la cultura nacional. “Son quienes acompañan a nuestros connacionales, observan de primera mano lo que ocurre del otro lado y recogen el sentir de nuestra gente”, expresó.

Finalmente, agradeció a las maestras y los maestros binacionales por caminar de la mano con las niñas, los niños y los adolescentes, y por su compromiso con la enseñanza, la identidad y la unión de las comunidades mexicanas en el exterior.