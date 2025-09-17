Marina ha tomado decisiones “dolorosas”

Durante el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, destacó que la institución ha tomado decisiones “dolorosas pero necesarias” para erradicar actos de corrupción dentro de sus filas, afirmando que “el mal tuvo un fin determinante” y que en la Marina “no encontró lugar ni abrigo”.

El titular de la Semar aseguró que la institución mantiene como guía la honestidad y la transparencia, comprometiéndose a enfrentar cualquier desafío “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”. Enfatizó que fue la propia Marina la que puso a disposición de la ley a elementos que incurrieron en actos reprobables, en un acto de “sabiduría, sensatez y congruencia” para evitar que la corrupción se incrustara, esto en relación con los presuntos implicados de la institución en casos de huachicol fiscal.

“Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define. La verdad nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, expresó el almirante, en un pronunciamiento que fue interpretado como una defensa del papel de la Marina en el combate a la impunidad.

El alto mando naval resaltó que la actual administración vive un “segundo piso de cambios”, lo que exige mayor fortaleza institucional y claridad de rumbo. “No hay marcha atrás”, advirtió.

Defensa de la soberanía

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la soberanía nacional es el “derecho a ser nosotros mismos” y destacó que en 2025 se concretó una reforma constitucional que refuerza la protección de México frente a cualquier intervención extranjera.

Durante su discurso, la mandataria explicó que este año impulsó y logró la aprobación de una modificación al Artículo 40 de la Constitución para dejar claro que México no aceptará bajo ninguna circunstancia “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía”, incluyendo golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio nacional.

“La soberanía establece nuestra Constitución reside esencial y originalmente en el pueblo”, señaló Sheinbaum, recordando que el poder público se instituye para el beneficio de la ciudadanía.

Sheinbaum Pardo también advirtió contra quienes buscan apoyo en potencias extranjeras para “calumniar a México”, comparándolos con los conservadores que trajeron a Maximiliano o los golpistas que respaldaron a Victoriano Huerta. “Ninguna injerencia es posible en nuestra patria”, afirmó.

Tras tres años, Cámara de Diputados regresa al desfile

La actual presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN) destacó su presencia en el primer Desfile Cívico Militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ello al recordar que desde hace tres años ninguna representación de San Lázaro era invitada a dicho evento.

La diputada panista también afirmó que reunir a los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en el Desfile Cívico Militar, es una muestra clara de que México es plural.

“Es importante para la Cámara de Diputados el día de hoy regresar a este espacio republicano. Hoy represento a mis 499 compañeros y que la Cámara de Diputados esté en este desfile cívico militar es porque se reconoce a los representantes, a las y los diputados federales y, por supuesto, porque se reconoce al Poder Legislativo”, subrayó.

Al tiempo que destacó que sin lugar a dudas, a México le hace bien una fotografía de pluralidad porque en la Cámara de Diputados representamos a las y los mexicanos.

“Somos mujeres y hombres que todos los días aspiramos a construir un mejor país y, sin lugar a dudas, estas fotografías de pluralidad le hacen bien a un país como el nuestro”, agregó.

Resaltó que desde hace tres años el Poder Legislativo no acudía a estos espacios republicanos y no estaba la representación de las y los diputados federales en el Desfile Cívico Militar. (Maritza Pérez)