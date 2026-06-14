Marchas y concentraciones este 14 de junio en CDMX: dónde y a qué hora habrá movilizaciones

La Ciudad de México tendrá este domingo 14 de junio una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones y actividades públicas que podrían generar afectaciones viales principalmente en la zona centro y en corredores como Paseo de la Reforma, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aunque el número de marchas previstas es menor en comparación con días recientes, la capital será escenario de protestas relacionadas con la guerra en Gaza, la crisis de desapariciones en México, los derechos de pacientes terminales y actividades vinculadas al Mundial de Futbol 2026.

Marcha en apoyo al pueblo palestino

La única marcha programada para este domingo será encabezada por Amnistía Internacional México.

La movilización está convocada para las 9:30 horas y partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. Los participantes realizarán una caminata simbólica y pacífica para manifestar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin de la guerra en Gaza. La SSC no descarta que otras organizaciones y colectivos se sumen al recorrido.

Desapariciones y Mundial, entre los temas de las concentraciones

Uno de los temas que concentrará la atención será la crisis de personas desaparecidas en México, en medio del desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

A las 10:00 horas, integrantes del colectivo Hasta Encontrarles CDMX realizarán en la Glorieta del Ahuehuete el foro “Mundial y búsqueda de personas desaparecidas”, donde presentarán una iniciativa denominada “Retas contra la Desaparición”, impulsada por familiares y colectivos de búsqueda.

Más tarde, a las 14:00 horas, el colectivo La Resistencia Vamos México llevará a cabo el evento “Sin ellos, no hay Mundial. ¡México se levanta!”, también en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La actividad busca visibilizar la situación de más de 133 mil personas desaparecidas y exigir justicia para las víctimas y sus familias.

Protesta contra la gentrificación vinculada al Mundial

Las actividades relacionadas con la Copa Mundial también estarán presentes en la agenda de movilizaciones.

A las 15:30 horas, integrantes de Luchadoras MX se reunirán en la Glorieta de la Joven de Amajac para realizar el evento “Sentimos el fútbol y lo llevamos a la calle”, mediante el cual denunciarán fenómenos como la gentrificación y el desplazamiento de habitantes que, consideran, se han intensificado por la organización del Mundial 2026. Las autoridades prevén posibles afectaciones a la circulación en la zona de Paseo de la Reforma.

CNTE tendrá actividad en el Centro Histórico

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también contempla una actividad para este domingo.

El magisterio disidente realizará a las 10:00 horas el foro “Memoria y Resistencia en Oaxaca” en un inmueble ubicado sobre la calle Belisario Domínguez, en el Centro Histórico. A diferencia de jornadas anteriores, la agenda oficial no contempla marchas ni bloqueos convocados por la organización.

Otras concentraciones previstas

Entre las actividades anunciadas para este domingo también destacan:

Cnferencia de prensa para presentar una iniciativa ciudadana sobre el derecho a una muerte digna y asistencia médica para morir en la Ciudad de México, convocada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Jornada de difusión sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos organizada por Laboratorio 4:20 en la colonia Juárez.

Recomiendan tomar previsiones

Además de las movilizaciones sociales, la SSC prevé una intensa actividad en la capital por eventos deportivos, rodadas ciclistas, actividades culturales y el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados y considerar posibles cortes a la circulación, especialmente en Paseo de la Reforma, Centro Histórico y zonas aledañas.