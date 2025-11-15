Marcha de la Generación Z se enfrenta a policías en el Zócalo de la CDMX

La marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, la cual tenía como propósito expresar el hartazgo contra la inseguridad, ha comenzado a tener tintes de violencia y vandalismo, luego de que decenas de asistentes decidieran derribar las vallas que rodeaban a Palacio Nacional y enfrentarse a elementos de seguridad que rodeaban recinto.

Miles de jóvenes y adultos jóvenes se reunieron en el Ángel de la Independencia, y emprendieron su marcha sobre Paseo de la Reforma, para llegar a la Plaza de la Constitución, en donde se esperaba que se pronunciaran por los índices de inseguridad, corrupción y violencia en el país.

Una vez que llegaron frente a Palacio Nacional, los manifestantes utilizaron cuerdas y la fuerza colectiva para derribar los tapiales metálicos de hasta 3.5 metros de altura.

De igual manera, lanzaron piedras, botellas y algunos explosivos en contra de los policías que estaban del otro lado de la cerca protectora.

Debido a la embestida por parte de los asistentes, policías armados con escudos antimotines rociaron polvo químico seco para intentar disuadir a los inconformes. No obstante, en redes sociales se afirmó que era gas lacrimógeno.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran como varios elementos de seguridad han sufrido lesiones de consideración. Asimismo, algunos civiles y periodistas que se encuentran en el lugar han resultados heridos por los objetos que encapuchados y otras personas han arrojado sin medir consecuencias.

En este tenor, personal del ERUM ha comenzado a atender a quienes han sufrido alguna lesión.

Sheinbaum acusa que marcha de la Generación Z es financiada por la derecha internacional

El coordinador de Infodemia y titular de la sección El Detector de Mentiras, Miguel Elorza, presentó este 13 de noviembre un análisis sobre el impulso digital de la llamada “Marcha de la Generación Z”, convocada para el próximo 15 de noviembre.

De acuerdo con el informe difundido durante la "Mañanera del Pueblo" de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum, la movilización habría sido promovida por una red coordinada de cuentas en redes sociales, impulsada por políticos, comunicadores e incluso expresidentes de México.

Sheinbaum defiende colocación de vallas en Palacio Nacional por la CNTE y marcha de Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional tienen el propósito de proteger tanto el recinto histórico como la integridad de las personas, ante las manifestaciones programadas en los próximos días en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre, la primera mandataria subrayó que el gobierno federal respeta el derecho a la libre manifestación, y aclaró que el blindaje no responde a las inconformidades de los distintos sectores sociales, sino a la necesidad de prevenir actos violentos y provocaciones de grupos infiltrados.