Las marcas colectivas, herramienta poderosa para la inclusión social y la defensa de la identidad: Bedolla

Concluye la Bienal oriGIn de Indicaciones Geográficas en Michoacán.

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- Al clausurar el evento internacional de marcas colectivas e indicaciones geográficas, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla destacó que éstas son una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible, la inclusión social, y la defensa de nuestra identidad cultural y territorial.

Con la entrega de premios GI Champions 2025 y Michoacán al Producto de Origen, concluyó el encuentro internacional de Indicaciones Geográficas Bienal oriGIn, celebrado en Morelia, con la participación de 600 expertos de 40 países del mundo.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó que esta ceremonia marca el inicio de nuevos tiempos para oriGIn, ya que durante tres días se compartieron ideas, experiencias y sueños.

El gobernador michoacano recibió de manos del presidente de oriGIn, Riccardo Deserti, el reconocimiento GI Champions 2025, por el compromiso mostrado con la promoción de las Indicaciones Geográficas como instrumento del desarrollo regional y cooperación internacional.

A su vez, Ramírez Bedolla entregó el primero Premio Michoacán al Producto de Origen a Gustavo Adolfo Ávalos Romero, en representación del Consejo de Artesanos de las Catrinas de Barro de Capula, que dijo, son un símbolo de identidad, creatividad, colorido e imaginación permanente.

Se distinguió al presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López, por su liderazgo en la defensa de las Denominaciones de Origen y su compromiso con la cooperación internacional en favor de los productores; a la representante de la Confederación General de Roquefort, Stephanie Schock-Caradec, por celebrar un siglo de protección de su Denominación de Origen.

Recibieron menciones honoríficas la asociación de la India, Reinforce Intellectual Property Association (RIPA), y el consorcio italiano, Tutela Prosecco, por su labor en la defensa del patrimonio productivo y cultural de sus comunidades.

Por su parte, el presidente de oriGIn, Ricardo Deserti, destacó el nacimiento de esta asociación en Latinoamérica, una herramienta tanto para la producción como para los productores y para el crecimiento de red global al servicio de todas las Indicaciones Geográficas del mundo.

De igual manera, reconoció el trabajo e impulso realizado en esta materia por el mandatario estatal, el Gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila.

Resaltó que, gracias a la coordinación, se construye el verdadero sistema global de indicaciones geográficas, siendo este uno de los puntos principales del trabajo de la asamblea celebrada en Morelia, el cual será un recordatorio para la siguiente reunión en dos años, donde se evaluarán los resultados alcanzados y actualizar los desafíos.