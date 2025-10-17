Lluvias intensas en el sur del país este sábado 18 de octubre: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 18 de octubre persistirán las lluvias intensas en el sur del país, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos que mantienen condiciones inestables en gran parte del territorio mexicano.

Estados con lluvias más fuertes

De acuerdo con el pronóstico a 48 horas del SMN, las precipitaciones más significativas se esperan en:

Chiapas, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en las regiones Sierra y Soconusco.

Oaxaca y Guerrero, donde se prevén lluvias fuertes a muy fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas costeras, del centro y del oriente.

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en entidades del centro y sureste, como Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en el norte y noreste solo se prevén lluvias aisladas.

El organismo advierte que las lluvias intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incremento de caudales en ríos y arroyos, con riesgo de deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Sistemas meteorológicos en interacción

Las condiciones serán generadas por la combinación de varios fenómenos:

Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur, en interacción con la vaguada monzónica, que aportará gran cantidad de humedad desde el océano Pacífico.

Canales de baja presión sobre el interior del país, junto con la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, provocarán lluvias en el occidente, centro y sureste.

En el norte del país, una vaguada en niveles medios y altos combinada con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas fuertes de viento y chubascos.

Por la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Temperaturas y oleaje

El SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua durante la madrugada del domingo.En las costas de Oaxaca y Guerrero, el oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas.