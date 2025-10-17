Gobernador Rocha envía a Hidalgo y Veracruz 2 plantas potabilizadoras y 20 mil despensas para damnificados por las lluvias

Culiacán, Sinaloa, a 17 de octubre de 2025.- Durante la Mañanera del Pueblo ofrecida este viernes por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, envió un importante apoyo a los estados de Hidalgo y Veracruz para ayudar a los damnificados por las recientes lluvias que provocaron grandes inundaciones en esa zona del país.

El informe indica que Sinaloa envió dos plantas potabilizadoras portátiles, una para cada estado, con el objetivo de ayudar en el suministro de agua para la población afectada, así como el traslado de cuatro trailers, con 5 mil despensas alimenticias cada uno, que totalizan 20 mil despensas, 10 mil para cada estado, las cuales son aportaciones del Sistema DIF Sinaloa, el propio Gobierno del Estado, y con la solidaridad de empresarios y sociedad civil.