Líderes de seguridad del mundo se reúnen en Aguascalientes en foro internacional

Al inaugurar el Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia, la gobernadora Tere Jiménez llamó a todos los sectores de la sociedad, poderes y niveles de gobierno a hacer una alianza sólida para mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

“Hoy, más que nunca, necesitamos alianzas sólidas. Aguascalientes ha demostrado que la coordinación y el trabajo conjunto brindan buenos resultados; cuando todos avanzamos en la misma dirección la certeza crece, la violencia retrocede y la confianza social se fortalece”, aseguró.

De igual forma, precisó que la seguridad es una tarea constante que exige lo mejor de todos, ya que solo se mantiene con esfuerzo, disciplina y coordinación.

“En Aguascalientes, sabemos que la seguridad no es un concepto técnico ni una fría estadística, es la tranquilidad de los hogares, el derecho de las niñas y los niños a jugar sin miedo y la mirada de las madres y de los padres que saben que sus familias están seguras”, subrayó la gobernadora.

Manuel Alonso García, fiscal general del Estado, destacó la importancia de brindar una capacitación de alto nivel a quienes integran los cuerpos de seguridad y justicia, de tal manera que cuenten con las herramientas necesarias para brindar una mayor protección y certeza jurídica a la ciudadanía.

“En Aguascalientes, hemos entendido que no se pueden pedir resultados de primer mundo con capacitación de segundo plano. Si queremos policías que actúen con precisión, con inteligencia, con respeto a los derechos humanos y con una alta efectividad en el combate al delito, entonces tenemos que darles herramientas, tenemos que darles entrenamiento y acompañamiento de primer nivel”, apuntó.

Clayton Oliveira Lima, comandante de la Policía Turística de la Policía Militar del Estado de Paraná, Brasil, reconoció el trabajo que se realiza en Aguascalientes para mantener la paz y la tranquilidad.

“Aguascalientes es un estado ejemplar que nos impresiona no solo por la calidad de su gestión pública. Es un orgullo ver un estado gobernado por una mujer, Tere Jiménez, cuyo liderazgo ha posicionado a Aguascalientes en un lugar destacado a nivel nacional y que hoy es reconocido como uno de los estados más seguros de México, como resultado de políticas serias, inversiones coherentes y una visión clara de que la seguridad es la paz y el desarrollo; aquí se valora la profesionalización, la tecnología y la integración entre instituciones”, destacó.

Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), detalló que, durante los días 4, 5 y 6 de diciembre, se realizará por tercer año consecutivo este importante foro en el estado, gracias a su clima de seguridad, paz y tranquilidad.

Destacó que este evento reúne a las agencias federales más importantes de Estados Unidos, como el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como a especialistas de España, Italia, Colombia, El Salvador, Chile y Argentina.

“Bienvenidos a este foro que se ha consolidado como un punto de encuentro internacional; un espacio donde convergen esperanzas, responsabilidades y sueños compartidos por un mundo más seguro, más justo y más humano. Hoy, abrimos las puertas de este foro con la convicción de que la seguridad no es una meta lejana, sino un compromiso cotidiano, alimentado por la confianza, la cooperación y la preparación”, concluyó.

