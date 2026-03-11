Cuencas shale darían casi 110,000 barriles de crudo al día en un lustro

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dejado claro que pretende integrar en los próximos cinco años unos 107,945 barriles diarios, que sería más de 5% de la producción petrolera nacional, y 166 millones de pies cúbicos por día, que a su vez serían alrededor de 3.5% de la producción de gas, provenientes de yacimientos de geología compleja en tierra, planteamiento que recibe respaldo desde la Cámara de Diputados mientras se diseña un marco regulatorio que permita extraer estos recursos con el menor impacto ambiental posible.

El Plan Estratégico 2025-2035 asegura que se obtendrán 197 millones de barriles de petróleo entre 2025 y 2030 y 303,000 millones de pies cúbicos de gas de yacimientos de geología compleja, que son recursos no convencionales o shale, en un escenario conservador. Para ello, fuentes con conocimiento aseguran que el gobierno prepara disposiciones administrativas para el uso de agua congénita en la fractura hidráulica de las rocas.

En el caso del petróleo, se asegura que la proyección será mantener baja la actividad hasta el 2028 para arrancar entonces y llegar a casi 500,000 barriles por día en 2029 y 2030, cuando la producción nacional sería de 1.8 millones de barriles diarios. En el caso del gas natural, el promedio a extraerse de yacimientos de geología compleja durante los próximos cinco años es de 166 millones de pies cúbicos por día, lo que significa alrededor de 3.5% de los 4,713 millones de pies cúbicos diarios en promedio que se estableció como meta en la producción gasífera nacional.

Y ante el incremento en los precios internacionales del petróleo, provocado por la guerra en Medio Oriente, y la creciente incertidumbre en los mercados energéticos globales, México tiene la oportunidad de analizar con responsabilidad el potencial de sus recursos no convencionales para fortalecer su seguridad energética, explicó el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador destacó que “el escenario internacional nos obliga a pensar estratégicamente. México tiene importantes recursos no convencionales que podrían contribuir a aumentar la producción de petróleo y gas si se desarrollan con tecnologías modernas, regulación estricta y pleno cuidado del medio ambiente”.

El diputado Ramírez Cuéllar subrayó que cualquier avance en esta materia debe ir acompañado de un marco regulatorio que garantice la seguridad de las operaciones, el cuidado ambiental y la certidumbre para las inversiones.

“Si logramos construir reglas claras, invertir en infraestructura y gestionar adecuadamente los impactos ambientales, México puede aprovechar esta coyuntura internacional para fortalecer su seguridad energética y convertir al sector energético en un motor de crecimiento y generación de empleos”, concluyó.

Según el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, México tienen alrededor de 64,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, distribuido principalmente en las cuencas de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro Picachos y Burgos (ubicadas en Tamaulipas y el norte de Veracruz).

Recientemente la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno analiza técnicas sustentables para explotar los recursos no convencionales del país.