El 15 de marzo se celebrará el Día de la Aviación Naval

Servicios aéreos. La presidenta Claudia Sheinbaum determinará, por medio de un Decreto de próxima difusión, que el 15 de marzo de cada año se celebre el Día de la Aviación Naval como reconocimiento a la labor que se realiza en una de las áreas estratégicas de la Secretaría de Marina (Semar). El documento que definirá la celebración está listo y entrará en vigor el mismo día que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El pueblo de México reconoce a sus instituciones como parte de su identidad nacional, por lo que en el marco del centenario de la creación del Cuerpo de Hidroaviones (1926–2026), resulta oportuno reconocer y declarar el quince de marzo de cada año como Día de la Aviación Naval, por sus aportaciones históricas, estratégicas y humanitarias a la seguridad nacional, la cultura marítima y estratégica del país”, refiere el documento. En los últimos cinco años, la participación de la Semar en el sector aéreo comercial de México se convirtió en relevante.

Primero porque se le asignó la operación y administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y posteriormente ocurrió lo mismo con los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros, los cuales estaban bajo el control de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Además, de tener una participación mayoritaria en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Todo lo anterior quedó integrado en el Grupo Aeroportuario Marina, a cargo del Almirante Juan José Padilla Olmos.

“La Aviación Naval ha ampliado su campo de acción ante el entorno de seguridad, actuando en la vigilancia y reconocimiento marítimo, interdicción aérea y marítima, proyección estratégica de fuerzas, protección a instalaciones estratégicas, apoyo a operaciones navales y conjuntas, seguridad interior y combate a amenazas contemporáneas (...)”, se lee en el proyecto de Decreto referido.