Juan Ramón de la Fuente toma licencia temporal por intervención quirúrgica: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la mañana de este viernes que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tomará unas semanas de licencia debido a una intervención quirúrgica.

main image

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en compañía del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, conversó vía telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.Cortesía X / @Claudiashein

Perla Pineda

De acuerdo con el anuncio, el canciller regresará a sus funciones una vez concluido el periodo de recuperación recomendado.

La primera mandataria reconoció la “labor extraordinaria” de De la Fuente y le deseó una pronta recuperación.

"Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores", destacó Sheinbaum Pardo en una publicación en redes sociales.

Durante su ausencia, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quedará como encargado de despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre las actividades de noviembre, el canciller representó a México en la cumbre CELAC–Unión Europea (CELAC-UE) en Santa Marta, Colombia.

También asistió a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Ontario, Canadá, donde se abordaron temas globales de seguridad, comercio y gobernanza internacional.

