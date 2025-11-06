Ismael Burgueño implementa en Tijuana, modelo de salud universal bajo la visión de la presidenta Sheinbaum

“Tijuana Saludable” beneficiará a más de 110 mil habitantes con consultas, medicamentos, atención dental y lentes gratuitos; así como la operación de 11 Unidades Preventivas de Salud, distribuidas en las 9 delegaciones municipales.

Con una visión humanista centrada en el derecho a la salud, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó el programa “Tijuana Saludable”, una estrategia integral de atención médica gratuita que beneficiará a más de 110 mil habitantes de la ciudad.

La iniciativa busca acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención preventiva, brindando consultas médicas generales, medicamentos del cuadro básico, servicios dentales, exámenes de la vista, lentes y estudios de laboratorio, todo sin costo para las y los beneficiarios.

Durante la presentación del programa, Burgueño destacó que “Tijuana Saludable” representa el compromiso de su gobierno con las familias trabajadoras, sumándose a la política nacional de salud universal promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Queremos una Tijuana más sana y con mejores oportunidades para todas y todos. La salud es un derecho, no un privilegio”, expresó el alcalde.

El programa contempla la operación de 11 Unidades Preventivas de Salud, distribuidas en las nueve delegaciones municipales, con la meta de atender de forma equitativa tanto a las zonas urbanas como a aquellas históricamente rezagadas.

En su primera etapa, tres clínicas municipales entrarán en funcionamiento para garantizar atención médica de primer contacto, con capacidad para realizar hasta 260 tratamientos y diagnósticos de padecimientos crónicos y agudos.

Burgueño subrayó que “Tijuana Saludable” es una muestra del nuevo modelo de gestión social que impulsa su administración, donde los servicios públicos se convierten en herramientas de justicia y bienestar.

“Este gobierno trabaja todos los días para transformar realidades, mejorar la calidad de vida y construir una ciudad más justa, donde la salud llegue a cada colonia y a cada familia”, enfatizó.