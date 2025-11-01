¿De qué va la iniciativa gamer QuiénMeRepresenta contra el impuesto del 8% a videojuegos violentos?

Los gamers mexicanos se están uniendo, y todo por una buena razón: echar para atrás la propuesta de gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) los videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no aptos para menores de 18 años.

¿Qué plantea esta medida? Aplicar una tasa de 8% a las ventas en formato físico y a los servicios digitales de acceso o descarga, ofrecidos por empresas nacionales o extranjeras sin establecimiento en el país.

¿La razón? Prevenir conductas violentas y proteger a los menores de edad, toda vez que se consideran perjudiciales para la salud mental de niños y adolescentes, causando efectos adversos como la depresión y generando violencia.

Ante esta situación, creadores de contenido como Hugo “Hnantooo” y Alex Nevárez han iniciado una campaña que busca quitar el estigma de que "los videojuegos generan violencia", y para ello solicitan el apoyo de toda la comunidad gamer.

A través de Change.org, el hashtag #elgamingsalva y la página https://www.quienmerepresenta.mx/, se busca impedir el impuesto de 8% a videojuegos "violentos" en México, afirmando que diversos estudios (como el Oxford Internet Institute publicado en Royal Society Open Science) han demostrado que no existe una relación causal entre videojuegos violentos y comportamientos violentos en la vida real.

Sin embargo, el gobierno plantea que los usuarios deben tomar decisiones más conscientes y que se reduzca el acceso de niños y adolescentes a títulos clasificados como C y D, con contenido violento, extremo o para adultos.

La respuesta de Alex Nevárez a Hnantooo

Hnantooo no lo tomó a la ligera y tras enterarse de esta iniciativa plasmada en el Paquete Económico 2026, tomó cartas en el asunto y convocó a los gamers a pedir de manera educada a los legisladores y a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar el impuesto.

Alex Nevárez, youtuber del canal "Cultura VJ" y que está dedicado a la cultura de los videojuegos, respondió y sostuvo que tampoco estaba de acuerdo con la idea de que se cobre más por los videojuegos y principalmente por algo que es un estigma que se basa en información que -a decir de él- no está actualizada.

Con base en la idea de Hnantooo, creó la página https://www.quienmerepresenta.mx/, un sitio para ubicar a tu representante (senador y diputado) y contactarlo de manera “directa” y hacerle saber de la manera más atenta, pero siempre educada y respetuosa, del porqué no es correcto aplicar el aumento del 8 por ciento a videojuegos clasificados violentos.

“Salió de la necesidad de poner a todos los contactos en un solo sitio y creanme que los busqué a todos y tienes que pasar de un sitio a otro, pero en esta página encontraras a todos”.

Explicó que la iniciativa de Hnantooo es genial, pero tocar directamente a la puerta digital de nuestros representantes legislativos puede causar un gran impacto.

Sin insultos ni heate

Tanto Hnantooo como Alex Nevárez solicitan a los gamers no insultar al expresar su desacuerdo con el 8%, ni tampoco manifestarse con una base de odio, de lo contrario se darán razones para que los legisladores aseveren que los usuarios de videojuegos de guerra y armas son violentos.

“No se trata de acosar, se trata de comunicar de una manera educada y por un canal oficial que es lo que pensamos de esta iniciativa y por qué creemos que no debe aplicarse. Hay que hacerlo de manera educada, porque nadie te va a escuchar cuando comiences a insultar y al contrario, vas a complicar todo para todos los demás, para ser escuchados hay que ser educados”.