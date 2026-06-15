Washington: Ron Johnson, ¿interlocutor?

Los funcionarios mexicanos se reunieron el viernes con los estadunidenses en la Embajada de Estados Unidos para discutir la agenda bilateral de seguridad y destaca el hecho de que el embajador Ronald Johnson fungió como vocero al emitir el comunicado oficial.

Dado a especular, quien esto escribe sugiere una hipótesis: ¿Acaso Marcos Rubio le dice a Palacio que para en asuntos de seguridad el interlocutor es el diplomático y que, contrario a algunas visiones exageradas, asegura respetuosa cooperación?

Así, Ronald Johnson sería el coordinador de las 15 agencias de inteligencia que tienen personal en la embajada, lo que da carácter político al rol del diplomático y envía el mensaje de que la relación de seguridad no se impone y que, al manejarse a nivel embajada, permite al canciller norteamericano Rubio tener el control. Conste, es sólo especulación personal.

CNTE se repliega a contar sus logros

Ya hablan voceros del oficialismo del repliegue de la CNTE, pues afirman que el parecen preparar el levantamiento del plantó y. quizá retirarse a sus lugares de origen, para revisar qué hacer ante la firmeza del Gobierno que les impidió entorpecer celebración futbolera.

Sin embargo, el excelente reportaje de Diego Badillo en El Economista, al hacer historia del movimiento magisterial, enlista los logros de la CNTE por las presiones de las pasadas semanas. Logró la derogación de la ley educativa de 2013 que les quitaba el control de plazas, ascensos y movilidad magisterial.

Además, consiguió reducir la edad para la jubilación y, sobre todo, con los cambios legales anunciados, el Gobierno le reconoce como interlocutor para todo programa educativo. Por eso, es probable que levantan el plantón no para curar sus heridas, sino para adecuar sus tácticas y estrategias.

¿En torno a qué convocan a la unidad?

Ocasionalmente hasta los más lúcidos analistas, suelen llegar a conclusiones que reflejan, si, su vocación democrática, pero que también caen en lo que los cínicos políticos anglosajones llaman “wishful thinking”.

Hace días que inteligente analistas, con impecables credenciales de imparcialidad, revisaron la situación actual e identifican un problema de gobernabilidad en un sistema de justicia que no garantiza certeza jurídica y consideran indispensable no cejar en la política de seguridad.

Pero, lamentablemente, consideran que tal escenario es serio, porque el régimen no parece dispuesto a llamar a la unidad, salvo aquella que sea en torno a sus objetivos político electorales, y sugieren que la sociedad civil se lo exija al Gobierno, como si el régimen dejara espacios para opiniones distintas a la suya.

NOTAS EN REMOLINO

La FGR acudió al rescate del Gobierno veracruzano y atrajo la investigación del violento secuestro de la periodista Roxana Guzmán a semana y media que ocurrido. Ojalá y la investigación de la FGR no acabe identificando autores materiales del delito, no a quienes lo ordenaron … Los sospechosistas de Campeche no están seguros de haberse equivocado cuando revelaron que la candidatura al gobierno de esa entidad estaba vinculada a un acuerdo político para que Morena, con alguna alianza triunfara en Nuevo León, la joya de la corona … Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa se retiraron a Guerrero, cuando vieron que podrían ser irrelevantes …Todos los mandatarios latinoamericanos tomaron nota que el líder del cártel Tren de Aragua murió por un misil dirigido especialmente a él. O sea que la violación del territorio venezolano fue tan breve como lo que tardó el misil en alcanzar su blanco … Esta frase de la novelista francesa Marguerite Duras bien puede aplicarse a la política: “Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta muy poco para dejarse llevar al exceso” …