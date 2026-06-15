Barcelona atestigua primer triunfo de Hamilton con Ferrari

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria de Fórmula 1 como piloto de Ferrari este fin de semana, en el Gran Premio de Barcelona.

Aunque el británico debutó en la competencia en 2007, fue apenas en 2025 cuando se hizo parte de la escudería Ferrari. Sin embargo, ese año no logró una sola victoria.

En 2026, los ajustes que han recibido los monoplazas le permitieron redirigir su estrategia junto a su compañero de equipo, Charles Leclerc, y después de siete carreras ambos se encuentran en el top 4 del Mundial de Pilotos.

“Empecé un sueño el año pasado que parecía casi imposible, pero nunca perdimos la esperanza y el equipo siguió apoyándome”, dijo Hamilton después de superar a George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) en Barcelona.

“Cuando era más joven, veía a Ferrari tener éxito por televisión y me preguntaba cómo sería ganar con ese coche. Por fin ha llegado ese momento”.

Lewis Hamilton es el piloto con más victorias en la historia de Fórmula 1. Esta fue la número 106, ampliando aún más su distancia respecto a las 91 de Michael Schumacher.

No obstante, el británico no ganaba en F1 desde hacía casi dos años. Su última vez fue el 28 de julio de 2024 en el Gran Premio de Bélgica, todavía defendiendo a Mercedes.