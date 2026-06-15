Sheinbaum Pardo cancela actividades en Zacatecas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, canceló las actividades públicas que tenía programadas este domingo en Zacatecas como parte de su gira de trabajo por el país, sin que hasta el momento se hayan informado las razones de la suspensión y en el marco de manifestaciones de la CNTE en su contra.

De acuerdo con la agenda oficial de la mandataria, para ayer, 14 de junio, no se contemplaron eventos públicos y únicamente se indicó que “no se tienen actividades públicas programadas”.

La visita a Zacatecas estaba prevista para el mediodía, según lo dado a conocer por el equipo de comunicación de la Presidencia, donde encabezaría la presentación de los Programas de Infraestructura para la entidad.

Visita a SLP

No obstante, ayer realizó una visita no anunciada a San Luis Potosí, donde convivió con jóvenes con síndrome de Down integrantes del equipo Los Tuneros, campeones de la Copa T21, así como con Las Leonas de la Universidad Politécnica, subcampeonas de la Copa Futsal Femenil.

Dicha actividad no formó parte de la agenda pública difundida durante la semana pasada, en la que únicamente se contemplaban actividades de la mandataria en Colima, Aguascalientes y Zacatecas.

En Aguascalientes, durante su llegada fue interceptada por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes le reiteraron sus demandas.

Fue a través de sus redes sociales donde Sheinbaum dio a conocer la visita mediante un video en el que apareció acompañada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

El sábado, la titular del Ejecutivo federal inauguró la Central de Ciclo Combinado "Teresa Urrea Chávez" en Manzanillo, una obra estratégica para fortalecer la generación eléctrica en la región.

Posteriormente se trasladó a Aguascalientes, donde sostuvo actividades privadas junto con la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel. Entre ellas destacó la entrega de apoyos del programa de becas Rita Cetina y la inauguración de una Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A través de redes sociales, la presidenta destacó la entrega de recursos para estudiantes al señalar: “Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes”.