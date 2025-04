"Impulsan el desarrollo del campo nayarita con apoyos directos a productores"

El Gobierno de Nayarit entregó 111 apoyos de $15,000 sin intereses como parte de un programa estatal que beneficiará a 833 productores de frijol.

Se reafirma el compromiso conjunto con el Gobierno Federal para mejorar las condiciones del campo y brindar respaldo a los campesinos nayaritas.

En un encuentro realizado con productores de frijol de los municipios de Santiago Ixcuintla, Tecuala y San Blas, el gobernador del estado de Nayarit, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernado del Estado de Nayarit, reafirmó su compromiso, así como el de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el desarrollo del campo y el bienestar de los frijoleros. Durante este evento, se entregaron 111 apoyos de 15 mil pesos, a cero intereses, dentro de un total de 833 beneficiarios que el gobierno estatal respaldará con ingresos propios.

Después de una reunión con la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, que tuvo lugar el miércoles pasado en Ciudad de México, el gobernador compartió con los asistentes los resultados de sus gestiones ante la Federación en favor de los productores.

"El día de hoy hemos seguido luchando a través de un gobierno que no improvisó, porque se improvisa cuando no se siente, y yo antes de tener conocimientos para ejercer la responsabilidad que ustedes me han dado, tengo sentimientos, y los sentimientos son de origen, y aquel que no sabe de dónde viene, jamás va a saber a dónde va, y aquí hemos llegado a un momento clave, en un momento delicado del país, que tiene una rectoría firme, por una mujer que conduce al país por un sendero seguro. Yo creo en los campesinos y campesinas de Nayarit, yo creo en Claudia Sheinbaum, y juntos habremos de salir adelante con Nayarit y con México”, destacó el gobernador Navarro Quintero.

Representantes del sector agrario expresaron su gratitud hacia el gobernador, quien ha asumido como propios los desafíos del campo y de los productores de frijol, asegurando acciones concretas en su beneficio.

El presidente municipal de Santiago Ixcuintla, Sergio González García, subrayó la cercanía y atención del ejecutivo estatal: "Los campesinos son una base muy importante y usted los ha atendido, las veces que ha sido necesario. Hay cosas que se salen de las manos del gobierno o del estado, pero usted, con esa valentía que ha dado, demuestra y lo ha hecho, no una vez, muchas veces. Yo no sé cómo le hizo para comprar tanto equipo para las centrales de maquinaria, con recursos propios, para el bien de los campesinos”.

Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal de Villa Hidalgo, José Ramiro Cárdenas, afirmó: "El gobernador hizo suyo los problemas de sus productores frijoleros, haciendo acuerdos y concertaciones para resolver tan sentidos problemas que hoy se materializan con apoyos importantes. Reiterar, señor gobernador, nuestro apoyo y disciplina a la política del estado que usted atinadamente nos dirige".

El presidente de la Sociedad Cooperativa de Productores de Frijol de Nayarit, Ramón Flores Ruiz, compartió que los últimos años han sido desafiantes para el campo nayarita. Sin embargo, destacó los importantes avances alcanzados bajo la actual administración. "Eso es loable, gobernador, su trabajo, y eso es pensar en su gente, eso es sentir realmente qué es lo que vivimos, los de acá abajo, los que menos tenemos. Por eso desde aquí le digo yo y le repito a todos y que se oiga lejos y claro: el mejor luchador social que ha dado el estado de Nayarit es el señor gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero".

Este evento subraya la determinación del gobierno estatal de seguir fomentando el desarrollo del campo y de asegurar mejores condiciones para quienes se dedican a la producción agrícola. También contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de representantes del sector agrario.