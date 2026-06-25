Oro subió por datos en EU que provocaron una caída del dólar

Los precios del oro subieron el jueves, después de que datos de inflación de Estados Unidos estuvieron en gran medida en línea con las expectativas, lo que alivió en parte el temor a subidas inminentes de las tasas de interés de la Reserva Federal e hizo bajar al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El oro al contado subió 0.8%, a 4,032.74 dólares la onza, tras haber perdido hasta un 1% durante la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en agosto ganaron cerca de un 1%, a 4,047.6 dólares.

“Los datos del PCE parecen estar, en su mayor parte, en línea con las expectativas. En este momento, eso es parte del motivo por el que el oro se mantiene relativamente estable”, dijo David Meger, director de Operaciones con Metales de High Ridge Futures.

El dólar perdió las ganancias obtenidas y acabó bajando tras la publicación de los datos, lo que abarató el oro para los compradores con otras monedas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajaron ligeramente.

Según los datos de CME FedWatch, los mercados ven un 80% de probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas en diciembre, frente al 85% de antes. La plata al contado subió 1.7%, a 58.38 dólares por onza; el platino ganó 1.8%, a 1,606.61 dólares; y el paladio avanzó 1.9%, a 1,188.19 dólares.

Los precios del cobre repuntaron tras dos días de fuertes caídas, ya que los inversionistas se lanzaron a comprar a precios de ganga, mientras la ligera debilidad del dólar y el optimismo generalizado en los mercados financieros contribuyeron también al avance.