Bélgica necesita encontrar rápidamente los goles de cara al partido contra Nueva Zelanda

Bélgica afronta el viernes su último partido del Grupo G del Mundial contra Nueva Zelanda sabiendo que tiene que salir con todo tras las actuaciones decepcionantes en sus dos primeros encuentros.

El delantero Romelu Lukaku ha tenido problemas para recuperar su forma y su condición física, mientras que Jeremy Doku se perdió el último partido por enfermedad y acaba de regresar de Inglaterra tras el nacimiento de su primer hijo.

Bélgica inició su participación con un empate 1-1 ante Egipto, en un partido en el que creó numerosas ocasiones pero le costó acertar a portería. Las alarmas empezaron a sonar de verdad con Lukaku al frente de la delantera cuando se quedaron en un empate 0-0 ante Irán, tras crear 23 ocasiones —siete de ellas a puerta— sin marcar.

El extremo Doku se perdió el partido contra Irán tras sufrir problemas respiratorios en un entrenamiento y aprovechó el tiempo para estar con su esposa, que dio a luz a un niño el lunes, pero regresó a la concentración a tiempo para el partido decisivo de la fase de grupos tras un arduo viaje.

Bélgica, considerada por la mayoría como favorita para terminar primera, llega a su último partido de grupo contra Nueva Zelanda en tercer lugar con dos puntos, por detrás del líder Egipto, que registra cuatro, e Irán, que también tiene dos unidades pero es segunda por diferencia de goles.

Nueva Zelanda es última con un punto, pero se ha adelantado en el marcador en sus dos partidos, logrando un empate 2-2 contra Irán antes de perder 3-1 ante Egipto, y no se tomará a la ligera a los belgas a pesar del flojo presente de su rival.

Nueva Zelanda debe ganar y esperar que Irán no consiga vencer a Egipto para avanzar a las instancias finales del torneo.

"Se puede ver de una forma: los empates quizá no sean tan halagadores para Bélgica, que probablemente sea favorita para ganar el grupo, pero, al mismo tiempo, sabemos lo hambrientos que van a estar", dijo a Reuters el delantero neozelandés Elijah Just tras la derrota de su equipo ante Egipto.

"Tienen que ganarnos para pasar de ronda, así que no los subestimamos por culpa de los empates", agregó.

El DT de Bélgica, Rudi García, está decepcionado por la incapacidad de su equipo para materializar las ocasiones, pero cree que pasarán de ronda.

"Claro que nos hubiera gustado haber ganado ya uno o dos partidos, pero ahora la situación está clara. Tenemos que ganarle a Nueva Zelanda, y lo haremos", aseguró a periodistas. "Entonces tendremos cinco puntos y nos clasificaremos, pase lo que pase. Hay presión, pero no pánico".