Gobierno de San Luis Potosí fortalece prevención con entrega de Atlas de Riesgo

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la protección civil y la prevención de riesgos, el Gobierno del Estado realizará en próximas semanas la entrega de los 59 Atlas de Riesgo a los municipios, como parte de una estrategia sin límites que permitirá mejorar la planeación territorial y la atención oportuna de emergencias.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que esta acción refleja el compromiso de dotar a los ayuntamientos de herramientas técnicas para una mejor toma de decisiones, ya que estos documentos permiten identificar zonas vulnerables ante inundaciones, fallas geológicas y otros riesgos, facilitando la implementación de medidas preventivas y fortaleciendo la infraestructura en beneficio de la población.

Asimismo, destacó que esta política de prevención se complementa con la entrega de equipamiento, herramientas y vehículos a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), consolidando una estrategia integral que fortalece la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y coloca como prioridad del cambio que se vive y se siente la protección de la vida y el patrimonio de las y los potosinos.