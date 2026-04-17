Gobierno de Felipe Macías promueve Diálogo Ciudadano en Querétaro

Con el fin de promover equilibrio entre el derecho al trabajo y la responsabilidad de preservar el orden, la seguridad y la riqueza cultural del Centro Histórico, el Municipio de Querétaro, que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías, llevó a cabo un ejercicio de diálogo ciudadano en el que recibió propuestas de colectivos, academia y sociedad civil para atender el tema del comercio artesanal en vía pública en el centro de la ciudad.

Como resultado de este diálogo, se acordó crear la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico y el comienzo de las mesas de trabajo, para avanzar en la construcción de políticas públicas que contribuyan al reordenamiento y la dignificación de esta actividad.

Este ejercicio, realizado conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, reunió a integrantes del gabinete municipal, quienes escucharon el diagnóstico y las propuestas presentadas por representantes convocados por CÍVICA A.C., así como por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad de Londres.

Durante el diálogo, las y los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento del comercio en el Centro Histórico con un enfoque de derechos humanos, corresponsabilidad y respeto, además de reconocer que la actividad artesanal representa un motor económico para muchas familias y un elemento fundamental de la identidad queretana.

Entre las propuestas presentadas se planteó fortalecer el diálogo permanente, actualizar y aplicar correctamente la normatividad, garantizar equidad y transparencia en la asignación de espacios y licencias, contar con un registro actualizado de comerciantes que reconozca sus distintas modalidades y dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados.

Si bien la normatividad establece un plazo de hasta 30 días hábiles para el análisis de las propuestas, se acordó iniciar de manera inmediata mesas de trabajo para atender los temas prioritarios y generar soluciones a corto plazo, a partir de la colaboración entre autoridades y ciudadanía.