Gobierno Federal impulsa acceso a educación media superior con 20 nuevos planteles y 37,500 lugares: Mario Delgado

El titular de la SEP informó que también se ampliarán 33 planteles de Educación Media y se reconvertirán 35 secundarias en planteles de bachillerato

En la presente administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó construir cada año el mismo número de planteles de bachillerato, comentó

En 2025, ya se construyen 20 nuevos planteles de bachillerato, se amplían 33 escuelas de Educación Media y se reconvierten 35 secundarias para ofrecer servicios de ese tipo educativo por las tardes, en entidades como Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos (mdp), señaló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Comentó que lleva a cabo visitas de supervisión y de avance de obra en las zonas donde se construye la nueva infraestructura de Media Superior con las cuales se busca garantizar el derecho a la educación para todas y todos los jóvenes de esas entidades que, sin los nuevos planteles, no habrían estudiado la preparatoria y su desarrollo se habría frustrado.

Durante sus visitas a las zonas de obra, el titular de la SEP señaló que con estas acciones se atiende el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ampliar en 37 mil 500 lugares más la matrícula en 2025. Además, se sientan las bases para alcanzar una cobertura nacional del 85 por ciento en 2030. Por ello, agregó, instruyó a construir 20 planteles de bachillerato cada año.

Agregó que para lograr este objetivo se desarrollan tres ejes prioritarios: la construcción de nuevos planteles; la ampliación de la infraestructura existente; y la reconversión de espacios educativos.

A nivel nacional, ya se construyen 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, destinados a descentralizar la oferta educativa y atender regiones con alta demanda. Dos planteles ya fueron concluidos en el Estado de México y Tamaulipas, mientras que otros 14 se encuentran en ejecución en Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Delgado Carrillo destacó que el Estado de México encabeza esta primera etapa con cinco nuevos planteles en construcción, lo que representa un avance tangible en el primer año de la actual administración.

Agregó que, en una segunda fase, cuatro planteles adicionales se edificarán en Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Oaxaca, bajo el modelo de Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) que ofrecen doble certificación y carreras alineadas con las vocaciones productivas regionales.

El segundo componente de la estrategia contempla la ampliación de 33 planteles existentes, con una inversión de 580 millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a más de 8 mil 900 estudiantes. Hasta el momento, siete obras ya iniciaron en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, y otras 22 comenzarán en julio del próximo año en 14 entidades federativas.

El secretario de Educación explicó que también se ampliará el turno vespertino en cuatro planteles de Baja California y Tlaxcala, con el fin de aprovechar al máximo la infraestructura disponible. Estas acciones, dijo, reflejan el compromiso del Gobierno Federal con la eficiencia en el uso de recursos y con la equidad en el acceso a la educación.

El tercer eje del plan incluye la reconversión de 35 escuelas secundarias en nuevos planteles de bachillerato, con una inversión de 759.5 millones de pesos. Esta medida generará 10 mil 500 espacios adicionales para estudiantes, sin necesidad de construir nuevos edificios. De los planteles contemplados, 23 ya iniciaron obras en entidades como el Estado de México, Yucatán, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo subrayó que esta inversión es una muestra del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la educación pública y con el bienestar de las y los jóvenes. “Estamos construyendo un sistema educativo más justo, incluyente y con infraestructura digna, porque ningún joven debe quedarse sin estudiar por falta de espacios”.