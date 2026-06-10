Gobierno estatal reconoce a las y los periodistas de San Luis Potosí

Entregan el Premio Estatal de Periodismo a las y los ganadores de la edición 2026

En representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, entregó los galardones del Premio Estatal de Periodismo 2026 y reiteró el respeto absoluto del Ejecutivo hacia el periodismo libre.

Durante la ceremonia efectuada en la Universidad Politécnica, Torres Sánchez fijó la postura de la administración estatal al definir la libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales garantizados y protegidos en la entidad, esenciales para la democracia. Asimismo, subrayó que el buen periodismo es aquel que se ejerce con responsabilidad, se apasiona con la verdad y respalda su trabajo firmándolo, encontrando su límite natural en el respeto a los derechos ajenos, la paz pública y la moral.

A nombre del mandatario, ratificó el compromiso gubernamental con la seguridad y bienestar de los comunicadores para salvaguardar el derecho social a la información, y destacó que la renovación del certamen busca estimular el talento potosino para mejorar la vida pública.

Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica y presidente del Comité Organizador, señaló que el periodismo profesional es hoy más relevante que nunca, pues aporta contexto, verificación y criterio ante la sobreinformación y la incertidumbre.

En representación de los galardonados, María del Rocío López Sánchez señaló que frente al riesgo de manipulación de la Inteligencia artificial y el bombardeo de redes sociales, el compromiso periodístico debe ser la verdad y la ética, buscar las fuentes, verificar la información y presentarla de manera clara y objetiva. “Nuestra labor es informar con rigor y objetividad para ser un contrapeso del poder y dar voz a los sectores vulnerables, en un país donde la desigualdad no puede ser la norma”.

Esta edición registró 733 trabajos y reconoció a 43 comunicadores en diversas categorías, otorgando el premio al Mérito Periodístico por Trayectoria a Gertrudis Francisco Martínez García, “El Zurdo”. Cabe destacar que, bajo la actual administración, el decreto del certamen se modificó para aumentar las categorías, incluir segundos y terceros lugares, e incrementar los estímulos económicos para los ganadores.