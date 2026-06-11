Peso mexicano se aprecia frente al dólar tras suspensión de ataques de EU a Irán

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local ganó terreno después del que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió en el último momento planes para lanzar nuevos ataques militares contra Irán, buscando un acuerdo.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2417 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.4061 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una mejora de 16.44 centavos o de 0.95 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4496 unidades y un nivel mínimo de 17.2297. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, retrocede 0.27% a 99.68 puntos.

Trump suspendió sus planes para lanzar nuevos ataques contra Irán, impulsando la demanda por ⁠activos de riesgo. Afirmó ⁠más tarde que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo, se abriría tan pronto como se firmara un "gran acuerdo" en cuestión de días.

El precio del petróleo estadounidense WTI cedía más de 4% a un poco más de 86 dólares por barril. El aumento de los precios de la energía por la guerra ha sido de los principales factores de fortalecimiento para el dólar, ante las expectativas de alza en la tasa por la inflación.

"a aversión al riesgo de la mañana por las amenazas de Donald Trump de bombardear Irán y confiscar la isla de Kharg dio un giro de 180 grados por la tarde cuando canceló los ataques tras alcanzarse un principio de acuerdo mediado por Qatar", dijo EBC Financial Group.

En los indicadores, por la mañana se conoció que los precios al productor en Estados Unidos subieron en mayo más de lo esperado, impulsados por mayores costos de la energía, lo que inicialmente había reforzado las preocupaciones sobre la trayectoria de tasas de interés.

En México, este jueces se conocieron cifras de actividad industrial de abril mejores a lo previsto, que dieron un soporte adicional al tipo de cambio. El indicador registró su ⁠mayor avance desde marzo de 2021, ⁠apoyado por la construcción y las ⁠manufacturas, informó el INEGI.