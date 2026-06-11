Alianza de altura: Aeroméxico y Bimbo transforman los viajes de negocios con combustible sostenible

Cada vez que un ejecutivo aborda un avión para cerrar un trato, el planeta asume un costo invisible. Imagina que esos kilómetros recorridos no sumaran más daño al medio ambiente, sino que formaran parte de la solución.

En un paso decisivo hacia la aviación sostenible, Grupo Aeroméxico y Grupo Bimbo formalizaron una alianza estratégica para mitigar el impacto ambiental de los viajes de negocios mediante el uso de Combustible Sostenible de Aviación.

A través de esta colaboración, la panificadora se integra formalmente al programa corporativo Vuela Verde de la aerolínea, diseñado para que las empresas reduzcan su huella de carbono.

El camino hacia un cielo limpio no se recorre en solitario, sino compartiendo responsabilidades financieras y ambientales.

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El acuerdo opera bajo un modelo de beneficio mutuo en la contabilidad ecológica: Aeroméxico reducirá sus emisiones de Alcance 1 de operación directa, mientras que Grupo Bimbo disminuirá sus emisiones de Alcance 3, vinculadas a la movilidad aérea de su personal.

Esta sinergia demuestra cómo la tecnología actual puede transformar la logística corporativa cotidiana en un acto de preservación, sin detener el ritmo de los negocios.

Innovación en el tanque y metas compartidas

La clave del éxito radica en el combustible del mañana, una innovación que ya es una realidad en los tanques de las aeronaves. Cabe destacar que el SAF utilizado, producido a partir de residuos orgánicos y aceites reciclados, puede reducir hasta en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el combustible fósil convencional.

Este avance mitiga la dependencia del petróleo y traza una ruta clara hacia un modelo operativo circular.

Detrás de este hito hay rostros y visiones corporativas comprometidas con heredar un entorno habitable. Alejandra Vázquez, directora Global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, subrayó que este esfuerzo conjunta el liderazgo de ambas firmas mexicanas y se alinea con la meta global de la panificadora de alcanzar cero emisiones netas para el año 2050.

Por su parte, la Dirección de Sostenibilidad y ESG de Aeroméxico destacó que la participación de socios comerciales es fundamental para generar una demanda sólida que estimule la producción y comercialización del SAF en América Latina, un mercado aún en desarrollo.

El futuro de la infraestructura verde

El verdadero desafío ahora consiste en masificar esta tecnología en una región que urge de infraestructura verde.

Al adoptar el SAF de manera conjunta, ambas corporaciones actúan como catalizadores para que proveedores locales inviertan en biocombustibles, abriendo la puerta a que más empresas medianas y grandes se sumen a la iniciativa en el futuro cercano.

Con este esfuerzo en conjunto, ambas corporaciones no solo reafirman su compromiso con sus metas de sostenibilidad, sino que establecen un precedente en el sector empresarial latinoamericano.

El mensaje es contundente y propositivo: la cooperación intersectorial es la única clave real para acelerar la transición hacia un modelo económico de bajas emisiones y asegurar un futuro donde volar no implique dañar al planeta.