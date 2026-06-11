Irán realiza su primer entrenamiento abierto en la concentración de Tijuana

La selección de fútbol de Irán realizó un entrenamiento ⁠abierto en su campo de entrenamiento para el Mundial el jueves en Tijuana, mientras el equipo navega las tensiones geopolíticas que han amenazado con ⁠ensombrecer el torneo.

El equipo trasladó ⁠su campamento base a México a finales del mes pasado, después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques conjuntos contra Irán a finales de febrero.

El lunes disputará el primero de sus tres partidos de la fase de grupos en el Estadio de Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

El equipo había elegido previamente un complejo deportivo en Tucson, Arizona.

Se vio a los jugadores realizando ejercicios básicos de calistenia en el campo bajo un cielo soleado, en una sesión de entrenamiento de recuperación tras haber jugado contra el equipo sub-21 de los Xolos de Tijuana el día anterior.

Un cartel con el mensaje "BIENVENIDOS A TIJUANA" se alzaba al fondo, junto con mensajes escritos en farsi y español, mientras los jugadores trotaban por el campo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó esta semana que se permitiría a los jugadores iraníes entrar al país el día antes de cada uno de sus ⁠tres partidos de la fase de grupos, desmintiendo ⁠así los reportes de ⁠prensa que afirmaban que el equipo tendría que entrar y salir el mismo ⁠día de los partidos.

Un responsable del equipo dijo que Irán viajaría a Los Ángeles el domingo, un día antes del debut en el Mundial, para entrenar y asistir a la rueda de prensa oficial de la FIFA, y que tenía previsto celebrar dos entrenamientos abiertos más el viernes y el sábado.

Irán regresará a Los Ángeles para enfrentarse a Bélgica el 21 ⁠de junio y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio en Seattle.