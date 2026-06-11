Europa refuerza sus lazos con Brasil para reducir su dependencia de la tecnología EU

La Unión Europea y Brasil van a firmar una alianza digital, en un momento en que el bloque busca estrechar lazos con más países y reducir su dependencia de la tecnología estadounidense, según declaró el jueves Henna Virkkunen, responsable de tecnología de la Comisión Europea.

La asociación se centrará en la cooperación en ámbitos como los datos, la conectividad, la ciberseguridad y la protección de menores, según explicó Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia, a los periodistas al margen de la Web Summit celebrada en Río.

"Es algo que queremos hacer con nuestros socios de confianza", afirmó. "Crear mejores oportunidades para las empresas de ambas partes, especialmente ahora que contamos con el acuerdo comercial del Mercosur con Brasil".

A principios de este año, la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron formalmente un acuerdo de libre comercio, dando lugar a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Brasil se convertirá ahora en el quinto país en cooperar con el bloque europeo en materia digital, sumándose a Canadá, Japón, Corea del Sur y Singapur.

Virkkunen tiene previsto reunirse con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, más tarde este jueves, y continuar con las reuniones en la capital brasileña, Brasilia, el viernes para firmar el acuerdo.

"Brasil es un país que comparte en gran medida los mismos valores que la Unión Europea", afirmó Virkkunen. "Por lo tanto, Brasil está comprometido con la apertura de los mercados, con la seguridad de las tecnologías y también con un orden basado en normas", y añadió que la UE pretende colaborar para crear tecnologías centradas en las personas.

La UE, dijo, quiere establecer alianzas porque sabe que nadie puede seguir siendo competitivo por sí solo.

Al mismo tiempo, está trabajando para reducir la dependencia en áreas clave como la fabricación de chips y los servicios en la nube, con el fin de evitar lo que ella denominó "el elemento de desconexión de nuestros servicios".

La Comisión Europea acaba de presentar un paquete de soberanía tecnológica con medidas para reforzar la tecnología propia de la UE, incluidos sus servicios en la nube.