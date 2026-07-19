​Gobierno estatal destina más recursos al campo y obra comunitaria en Tehuacán

Productores reciben apoyos, maquinaria e insumos para elevar la productividad y generar riqueza comunitaria.

Un tren de pavimento permanecerá en el municipio para mejorar las vialidades.

TEHUACÁN, Pue.- Al entregar 159 apoyos del programa Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias y Transformación del Campo – Servicios para la Competitividad, por un monto de 975 mil 750 pesos en beneficio de productores de Tehuacán, Atexcal, Caltepec, Tlacotepec de Benito Juárez y Zapotitlán, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que su administración impulsa la modernización del campo con la adquisición de mil 800 equipos para reactivar 200 mil hectáreas y generar riqueza comunitaria.

Afirmó que el Programa de Obra Comunitaria fortalece la participación ciudadana y garantiza el uso transparente de los recursos. “Cuando el dinero lo administra el pueblo, mejor le va, hay menos milpa y menos moche”, expresó. Recordó que el año pasado se destinaron mil millones de pesos para más de 4 mil 300 acciones, mientras que este año la inversión asciende a mil 500 millones de pesos para 600 obras. Enfatizó que este programa apoya a los ayuntamientos, sin sustituir sus responsabilidades, y atiende las necesidades de comunidades, juntas auxiliares, barrios y rancherías.

Armenta Mier informó además que, con el respaldo del Gobierno de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) donó el año pasado 8 mil 500 toneladas de AC-20. Este año la paraestatal aportará 12 mil toneladas adicionales y el Gobierno del Estado adquirirá 24 mil toneladas para pavimentar 15 mil calles en la entidad. Anunció que este lunes 20 de julio llegará un tren de pavimento para rehabilitar la calle Ramón Caballero, el cual permanecerá de forma permanente para construir a cuatro carriles el circuito universitario hacia Jalpan.

El gobernador también destacó las acciones ejecutadas con el módulo de maquinaria estatal, entre ellas la rehabilitación de caminos sacacosechas en Santa Catarina Otzolotepec, Santo Nombre, Benito Juárez, Tlacotepec de Benito Juárez y Xochitlán; el desazolve y limpieza del dren de Valsequillo; la ampliación y revestimiento de caminos en San Cristóbal; la rehabilitación de terracerías en Rancho Cabras; así como trabajos emergentes sobre la carpeta asfáltica en el tramo San Diego Chalma–Chilac y la mejora de la calle Emiliano Zapata en Teteles de Santo Nombre.

En su intervención, la subsecretaria de Desarrollo Rural, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, resaltó que el Gobierno del Estado colocó al campo como una prioridad, convencido de que invertir en quienes trabajan la tierra representa desarrollo para todo Puebla. Señaló que, bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsan políticas públicas que responden a las necesidades reales de las y los productores. Subrayó la entrega de insumos, fertilizantes, semillas y servicios de maquinaria agrícola. Precisó que tan solo en la región de Tehuacán se distribuyeron 11 tractores, tres drones para agricultura de precisión y 81 implementos agrícolas, con el propósito de modernizar las unidades de producción y elevar el rendimiento de las cosechas.

Asimismo, destacó el fortalecimiento al valor agregado de los productos poblanos. Informó que los mezcaleros del estado han obtenido 90 medallas entre oro, plata y bronce, mientras que el café Puebla Cinco de Mayo se paga a 120 pesos por kilogramo a las y los productores, además de fortalecer estrategias comerciales que favorecen precios justos. Durante su mensaje, la subsecretaria hizo un reconocimiento especial a las mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen todos los días con su talento, trabajo y compromiso por Puebla.

En el evento también se entregaron 70 apoyos del Programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla”, con una inversión de 15.7 millones de pesos para beneficiar a los municipios de Juan N. Méndez, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y Zapotitlán. De igual forma, se otorgaron cuatro certificados para la construcción de espacios educativos, con una inversión de 11.7 millones de pesos, destinados a la rehabilitación de los edificios “F”, “J” y “K”, la sustitución de impermeabilizante y la construcción de una cafetería al aire libre, áreas comunes y recreativas en la Escuela Normal Superior de Tehuacán, ubicada en Santa María Coapan.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que, después de la capital poblana, Tehuacán es el segundo municipio más importante del estado. Señaló que el gobernador Alejandro Armenta busca ampliar los beneficios del Programa de Obra Comunitaria para atender obras prioritarias mediante comités integrados por cinco personas, donde las mujeres ocupan la tesorería por su responsabilidad en el cuidado de los recursos y donde la participación ciudadana fortalece la riqueza comunitaria.

El presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, anunció que en próximas fechas será inaugurado el Instituto de Bienestar Animal, ubicado en el predio de los Bungalows. Este nuevo espacio fortalecerá las acciones de protección, atención y cuidado de los animales, al brindar servicios especializados y promover una cultura de respeto y tenencia responsable de mascotas.

A nombre de las comunidades beneficiadas, Griselda Reyes Carrillo, originaria de Plan de Fierro, agradeció el apoyo para rehabilitar la red de agua potable. Explicó que anteriormente las familias transportaban agua con burros desde la barranca y ahora, con la instalación de un poliducto, el suministro llegará desde un pozo ubicado a 5.4 kilómetros.

Por su parte, Juana Martínez Rivera expresó su reconocimiento por el apoyo destinado a la mejora de los baños del Bachillerato México, en la comunidad de Santa Tranco, al señalar que esta obra representa un beneficio para las y los estudiantes de una de las comunidades más alejadas. Finalmente, Rosa Pérez Rivera agradeció el respaldo para mejorar el comedor de la telesecundaria Santiago Ramón y Cajal, en San Cristóbal Tepeteopan, obra que beneficiará a 120 alumnas y alumnos, quienes contarán con un espacio digno para recibir sus alimentos.