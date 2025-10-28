Gobernador Rocha entrega 22 vehículos para apoyar la campaña contra el Dengue

El mandatario estatal señaló que lo más importante en esta tarea es prevenir que las personas contraigan esta enfermedad, que tiene una alta tasa de mortalidad

Culiacán, Sinaloa, a 28 de octubre de 2025.- Para apoyar la campaña de prevención contra el Dengue, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo entrega a la Secretaría de Salud de 22 vehículos, que representaron una inversión de 15.8 millones de pesos y que serán utilizados por las brigadas de vectores en todo el estado, tanto para campañas de vacunación como de fumigación.

En la explanada de Palacio de Gobierno, y acompañado por el secretario de Salud, doctor Cuitláhuac González Galindo, el mandatario estatal entregó personalmente las llaves de los 22 vehículos (10 unidades tipo Van para el traslado de los brigadistas y 12 camionetas pick up para fumigación) a los titulares de las seis jurisdicciones sanitarias en que se divide el estado, abarcando los 20 municipios.

“Éste es un trabajo de prevención, eso es lo más importante de todo, para efecto de que eliminemos las enfermedades y que éstas no amenacen la vida de las gentes”, dijo el gobernador Rocha al recordar que lamentablemente el Dengue ha cobrado la vida de muchas personas en los años recientes.

Por ello, el mandatario estatal reiteró que la tarea principal es prevenir el Dengue, para no tener la necesidad de curar a las personas que resulten contagiadas con el piquete del mosquito transmisor de esta enfermedad, que es el Aedes Aegypti, que además del Dengue transmite otras enfermedades como el Zika y del Chikungunya.

“¿Qué es lo importante? La prevención, vamos previniendo, tenemos que curar los dengues que se den por supuesto, pero quisiéramos sobre todo evitar que se dé el Dengue”, reiteró el gobernador del estado.

La bienvenida y explicación de motivos estuvo a cargo del secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, quien señaló que este acto representa un paso firme en la construcción de un Sinaloa más saludable, más seguro, y más preparado para enfrentar nuevos retos en el Sector Salud.

“El día de hoy damos un paso firme, porque se requería una renovación vehicular para que todos aquellos compañeros salgan a fumigar, salgan a las actividades casa por casa en las comunidades, para que también fortalezcamos la vacunación, que es muy necesario”, dijo.

También intervino la jefa de Departamento de Vectores y Zoonosis de los Servicios de Salud, la bióloga Carmina Janeth López Moreno, quien le agradeció al gobernador Rocha por la entrega de estos vehículos que vienen a convertirse en un respaldo esencial para el Programa de Vectores.

“Señor gobernador, muchas gracias, y es que mediante la dotación de equipos de trabajo, vehículos y máquinas nebulizadoras se van a fortalecer de manera significativa nuestras capacidades operativas y nos va a permitir desarrollar nuestra actividad con mayor calidad y eficiencia, generando un impacto positivo en la salud de la sociedad sinaloense”, dijo.

La entrega de este parque vehicular también fue atestiguada por la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde; por la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda; por el coordinador del IMSS Bienestar en Sinaloa, doctor Julio César Quintero Ledezma; por la delegada del IMSS, Tania Clarissa Medina López; por la delegada del ISSSTE, Miroslava Sánchez Galván; por el director del Hospital “Bernardo J. Gastélum” del ISSSTE, Alejandro Barraza; y también por el secretario general del STASE, Michel Benítez Uriarte, todos como invitados especiales.