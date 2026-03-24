Fortalece Felipe Macías coordinación con Fiscalía del Estado para proteger a familias queretanas

Con el objetivo de tener intercambio de información y una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo, el presidente municipal de Querétaro Felifer Macías, encabezó la firma del Convenio de Colaboración entre el Municipio y la Fiscalía General del Estado de Querétaro que encabeza el fiscal, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

El alcalde señaló que este es el primer acuerdo de su tipo a nivel municipal, en el que se prioriza la confianza entre instituciones y el intercambio de información, lo que permite a las corporaciones de seguridad obtener mejores resultados en favor de la ciudadanía y fortalecer la cercanía necesaria para proteger a las familias queretanas.

“Y aquí siempre hay confianza, hay transparencia, hay franqueza de hablarnos entre corporaciones, de decirnos las cosas, de retroalimentarnos, de ver lo que funciona, lo que no funciona, de mejorar las áreas de oportunidad y siempre en qué se traduce. Amigas y amigos desde mi punto de vista, es siempre en el intercambio de información, en estar comunicados, en estar muy cercanos y eso, insisto, creo que ha sido de las partes fundamentales para el éxito que hemos tenido todos como sistema de seguridad”, comentó.

Este convenio en particular, busca agilizar el monitoreo de cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación y alertas ciudadanas, al permitir la toma de decisiones inmediatas para responder a situaciones de riesgo o incidencia delictiva, a fin de apoyar la investigación criminal en la capital queretana.

Se suma a la estrategia integral como lo es SINERGIA por Querétaro, la cual se ha implementado en el mismo sentido, el de fomentar la coordinación adecuada entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado de Querétaro y con ello se logre disminuir la incidencia delictiva y la violencia en la entidad.

Desde la administración municipal, encabezada por el alcalde Felifer Macías, se busca obtener mayores herramientas que permitan fortalecer la seguridad en la capital queretana y acuerdos como este son necesarios e indispensables para continuar con el desarrollo óptimo de un municipio y un estado seguro que pueda destacarse a nivel nacional, con mayor calidad de vida para las y los queretanos.