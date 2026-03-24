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Países con mayor y menor rendimiento a la inversión financiera
Las tasas de rendimiento real muestran contrastes importantes entre países. Mientras algunas economías emergentes registran altos retornos, otras economías de altos ingresos presentan rendimientos negativos al cierre de 2025.
El rendimiento de las inversiones financieras a nivel global presenta diferencias marcadas entre países, especialmente al comparar economías emergentes con desarrolladas. En diciembre de 2025, Brasil encabezó la lista con el mayor rendimiento real, alcanzando 10.54%, seguido por Rusia con 8.59% y Costa Rica con 6.15 por ciento.
En este grupo también se encuentra Colombia, con un rendimiento de 4.71%, mientras que México se ubica con una tasa de 2.86%, posicionándose entre los países con retornos positivos, aunque en niveles más moderados en comparación con otras economías.
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En contraste, varios países desarrollados registraron rendimientos negativos.
España presentó una tasa de -0.15%, mientras que Japón (-0.74%) y Alemania (-1.11%) reflejaron pérdidas en términos reales. Los casos más pronunciados fueron Suiza, con -2.25%, y Argentina, con -3.08%, este último destacando como el país con menor rendimiento en el periodo analizado.
Algunos factores como la inflación, las tasas de interés y el contexto económico influyen directamente en el rendimiento real de las inversiones, generando brechas significativas entre países.