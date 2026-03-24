Países con mayor y menor rendimiento a la inversión financiera

El rendimiento de las inversiones financieras a nivel global presenta diferencias marcadas entre países, especialmente al comparar economías emergentes con desarrolladas. En diciembre de 2025, Brasil encabezó la lista con el mayor rendimiento real, alcanzando 10.54%, seguido por Rusia con 8.59% y Costa Rica con 6.15 por ciento.

En este grupo también se encuentra Colombia, con un rendimiento de 4.71%, mientras que México se ubica con una tasa de 2.86%, posicionándose entre los países con retornos positivos, aunque en niveles más moderados en comparación con otras economías.

En contraste, varios países desarrollados registraron rendimientos negativos.

España presentó una tasa de -0.15%, mientras que Japón (-0.74%) y Alemania (-1.11%) reflejaron pérdidas en términos reales. Los casos más pronunciados fueron Suiza, con -2.25%, y Argentina, con -3.08%, este último destacando como el país con menor rendimiento en el periodo analizado.

Algunos factores como la inflación, las tasas de interés y el contexto económico influyen directamente en el rendimiento real de las inversiones, generando brechas significativas entre países.