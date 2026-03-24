Semana Santa 2026: Alertan por sargazo en playas del Caribe mexicano; estas zonas están más afectadas

A pocos días del inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, autoridades y especialistas alertaron sobre un incremento en la presencia de sargazo en playas del Caribe mexicano, particularmente en Quintana Roo, por lo que recomiendan a turistas consultar reportes actualizados antes de planear sus viajes.

El fenómeno, que cada año afecta al litoral, presenta un arribo anticipado y niveles elevados en diversas zonas, impulsado por corrientes marinas y condiciones climáticas.

Al corte más reciente del monitoreo ambiental en Quintana Roo, alrededor de 68 playas del Caribe mexicano presentan algún nivel de afectación por sargazo, con mayor concentración.

De ese total, una parte significativa se mantiene en niveles de abundante a excesivo, lo que ha encendido alertas en plena antesala de Semana Santa, mientras que otras playas registran presencia baja o intermitente gracias a labores de contención y limpieza.

Playas con mayor presencia de sargazo

De acuerdo con reportes recientes de la Secretaría de Marina y monitoreos estatales, las mayores concentraciones se registran en:

Tulum

Playa del Carmen

Puerto Morelos

Mahahual y Xcalak (zona sur)

En estos destinos se reportan niveles de moderados a abundantes, con recales constantes en las últimas horas y previsión de incremento en el corto plazo. En Cancún, playas como Coral, Gaviota Azul y Delfines presentan presencia variable, mientras que algunas zonas del norte mantienen mejores condiciones.

Playas con menor afectación

Pese al panorama general, existen destinos con menor impacto del alga, principalmente en el norte del estado:

Isla Mujeres

Costa Mujeres

Holbox (zona ferry)

Cabo Catoche

En estas áreas se reportan condiciones de bajo o nulo sargazo, aunque las autoridades advierten que el escenario puede cambiar rápidamente.

Monitoreo en tiempo real: clave para turistas

Para evitar contratiempos, especialistas recomiendan consultar herramientas de seguimiento como:

Sistemas basados en datos de la NOAA

Plataformas ciudadanas con semáforos de sargazo

Boletines oficiales de la Secretaría de Marina

Estos reportes permiten conocer diariamente las condiciones de cada playa, ya que el sargazo puede variar en cuestión de horas. Ante el incremento del fenómeno, autoridades federales y estatales mantienen un operativo de contención con:

Más de 16 embarcaciones recolectoras

Instalación de barreras marinas en puntos clave

Recolección de toneladas de alga en lo que va del año

Además, se impulsa el desarrollo de proyectos de economía circular para aprovechar el sargazo como materia prima y reducir su impacto ambiental.

Cenotes, alternativa ante el sargazo

Frente a la presencia del alga en playas, prestadores de servicios turísticos destacan a los cenotes de Tulum como una opción para visitantes. Estos espacios naturales, libres de sargazo, registran una afluencia creciente y se perfilan como alternativa durante la temporada alta.

Autoridades coinciden en que el nivel de sargazo en 2026 es alto, con mayor concentración al sureste de la península de Yucatán. Aunque en semanas previas hubo disminuciones temporales, el recale masivo ha retomado fuerza. Por ello, la recomendación principal es mantenerse informado y considerar destinos alternativos para evitar afectaciones durante las vacaciones.