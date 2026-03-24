BMV tiene liquidez y madurez pese al enfrentamiento en Medio Oriente

Los mercados financieros atraviesan un periodo de alta volatilidad y retos estructurales, generados por eventos geopolíticos internacionales, aseguraron expertos.

En el marco del timbrazo “Lo mejor de la Operación 2025. Premiación a Casas de Bolsa”, Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aseguró que la guerra en Irán intensificó la volatilidad en los mercados financieros y los inversionistas que participan en el mercado accionario mexicano han encontrado liquidez, lo que habla de su madurez.

Agregó que “ha habido mucha liquidez, lo que es muy bueno y habla de una madurez importante para el mercado de valores nacional, que le permite al inversionista el descubrimiento de precios, la transparencia y la confianza”.

Desde hace casi un mes, la guerra en Medio Oriente intensificó la aversión al riesgo entre los inversionistas a nivel mundial, pero lo más importante, dijo el directivo de la BMV, es que ha habido liquidez.

El directivo aseguró que “hay mucho que festejar con las casas de bolsa que estuvieron muy activas en la operación durante todo el año pasado y siguen este año. No se nos olvide que también arrancamos con muy buenos volúmenes de operación y con récord en la emisión de deuda privada en el primer bimestre de 2026”.