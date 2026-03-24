Alumno armado mata a dos maestras en preparatoria Makárenko de Michoacán

Un adolescente de 15 ⁠años mató con un arma de fuego a dos trabajadoras, al parecer una de ellas maestra, ⁠en una escuela privada ⁠en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informaron este martes autoridades.

El estudiante de la escuela Makárenko, situada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habría utilizado un arma de alto poder -considerada en México de uso exclusivo del Ejército-, informó la Secretaría de Seguridad Pública local.

A través de su cuenta de X, la institución estatal informó que en el lugar donde estaban las dos personas muertas con varios impactos de bala encontraron "un fusil calibre 5.56 con un cargador" y que el presunto responsable fue detenido.

Otra fuente del gobierno estatal dijo a Reuters que "al parecer las víctimas son una maestra y otra persona del área administrativa".

Más tarde la Fiscalía estatal dijo en un comunicado que "los hechos se registraron la mañana" del martes y que las víctimas fueron identificadas como: María Del Rosario S, y Tatiana B, de 36 ⁠y 37 años, respectivamente.

La ⁠institución no aclaró qué puestos ⁠desempeñaban ambas en el plantel.

El atacante cursaba estudios ⁠de preparatoria. Reuters ⁠intentó contactar con el colegio pero no obtuvo respuesta de ⁠inmediato a una solicitud de información.

Michoacán ha sido por muchos años uno de los estados más violentos del país, y entre los de mayor reclutamiento de jóvenes para integrarse a las filas de grupos criminales que se disputan las rutas terrestres y marítimas ⁠de tráfico de droga, así como los negocios de extorsión y secuestros, entre otros.