El 90% del piso de venta del retail está conformado por mipymes

Incorporarse a las cadenas de retail es cada vez más accesible para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), debido a que conforman el 90% del piso de venta de retail, de acuerdo con Juan Carlos Molina, director general de GS1 México.

“Hoy más que nunca, México necesita empresas más competitivas, más innovadoras y más conectadas con las nuevas dinámicas del mercado”, comentó durante la inauguración de la 12° edición de Fábrica de Negocios.

Destacó que en el evento que se realiza del 24 al 25 de marzo en Ciro Banamex en la Ciudad de México, se espera la llegada de más de 6,000 asistentes y 4,500 citas de negocios entre emprendedores, mipymes y compradores de cadenas comerciales y plataformas digitales.

La omnicanalidad gana protagonismo en el retail

La integración del canal digital como físico se ha vuelto una necesidad más que una opción en el retail, debido a que las empresas buscan relacionarse más con los consumidores.

“La omnicanalidad y las experiencias phygital —integración entre el mundo físico y digital—ya no son una tendencia futura, sino una realidad. El reto es claro: llegar al consumidor correcto en el momento correcto y a través del canal correcto”, expresó Jorge Garcés, presidente de GS1 México.

Asimismo, se espera que las mipymes que incursionan en el retail se preparen en profesionalizar sus productos, optimizar los empaques para la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y llamar la atención de los fanáticos.