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El valor de producción de constructoras hiló su cuarta alza mensual en enero: Inegi

El valor de producción de empresas constructoras durante enero del presente año creció 0.6% en relación al mes previo, con lo que sumó cuatro meses consecutivos al alza.

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Alejandro de la Rosa

El valor de producción de empresas constructoras durante enero del presente año creció 0.6% en relación al mes previo, con lo que sumó cuatro meses consecutivos al alza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su comparación anual el comportamiento aún es negativo -1.1 por ciento.

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El motor del crecimiento al iniciar el 2026, con menor dinamismo al de diciembre pasado, fue el aumento mensual de 29.1% de las obras relacionadas con trabajos en petróleo y petroquímica (un mes antes el aumento fue de 8.6%).

Por su parte, las obras relacionadas con edificación, principalmente a cargo del sector privado y que representan poco más del 40% del total, cayeron 1.6%, mientras que las de transporte (las segundas de mayor presencia en el sector) crecieron 0.8%, cuando en diciembre el aumento fue de 9.8 por ciento.

Con base en el Inegi, el personal ocupado cayó en enero en su comparación mensual 0.1% y en la anual 3.8 por ciento.

En tanto, las horas trabajadas crecieron 0.3% y en relación a igual mes del año pasado siguen a la baja: 4.1 por ciento. Y las remuneraciones medias subieron 1.1 y 3.1%, respectivamente.

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